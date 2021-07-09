Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKardemir (D)413.755.837Türk Hava Yolları389.029.239Garanti Bankası364.960.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|413.755.837
|Türk Hava Yolları
|389.029.239
|Garanti Bankası
|364.960.761
|Ereğli Demir Çelik
|306.092.555
|Petkim
|248.696.574
|Koza Altın
|189.321.456
|Emlak Konut GMYO
|145.980.896
|Koç Holding
|136.925.369
|Yapı ve Kredi Bankası
|135.505.655
|Torunlar GMYO
|125.268.272
|SASA Polyester
|106.691.538
|Tüpraş
|103.584.409
|Arçelik
|95.762.725
|Karsan Otomotiv
|85.694.454
|Koza Madencilik
|81.992.673
|Pegasus
|75.631.858
|Erbosan
|75.526.456
|Şişe Cam
|70.529.101
|Sabancı Holding
|67.086.541
|Akbank
|67.025.433
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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