Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKardemir (D)413.755.837Türk Hava Yolları389.029.239Garanti Bankası364.960.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Kardemir (D)413.755.837
Türk Hava Yolları389.029.239
Garanti Bankası364.960.761
Ereğli Demir Çelik306.092.555
Petkim248.696.574
Koza Altın189.321.456
Emlak Konut GMYO145.980.896
Koç Holding136.925.369
Yapı ve Kredi Bankası135.505.655
Torunlar GMYO125.268.272
SASA Polyester106.691.538
Tüpraş103.584.409
Arçelik95.762.725
Karsan Otomotiv85.694.454
Koza Madencilik81.992.673
Pegasus75.631.858
Erbosan75.526.456
Şişe Cam70.529.101
Sabancı Holding67.086.541
Akbank67.025.433
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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