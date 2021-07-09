Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKardemir (D)413.755.837Türk Hava Yolları389.029.239Garanti Bankası364.960.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Kardemir (D) 413.755.837 Türk Hava Yolları 389.029.239 Garanti Bankası 364.960.761 Ereğli Demir Çelik 306.092.555 Petkim 248.696.574 Koza Altın 189.321.456 Emlak Konut GMYO 145.980.896 Koç Holding 136.925.369 Yapı ve Kredi Bankası 135.505.655 Torunlar GMYO 125.268.272 SASA Polyester 106.691.538 Tüpraş 103.584.409 Arçelik 95.762.725 Karsan Otomotiv 85.694.454 Koza Madencilik 81.992.673 Pegasus 75.631.858 Erbosan 75.526.456 Şişe Cam 70.529.101 Sabancı Holding 67.086.541 Akbank 67.025.433 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 506 bin 500 liraya yükseldi