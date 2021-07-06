Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası741.246.616Türk Hava Yolları379.765.114Akbank269.806.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|741.246.616
|Türk Hava Yolları
|379.765.114
|Akbank
|269.806.472
|Ereğli Demir Çelik
|262.653.884
|Koza Altın
|244.387.541
|Yapı ve Kredi Bankası
|196.741.333
|Kardemir (D)
|192.265.146
|Arçelik
|191.771.188
|Şişe Cam
|150.405.313
|SASA Polyester
|145.058.044
|Odaş Elektrik
|114.585.953
|Halkbank
|112.716.325
|Erbosan
|109.685.933
|Petkim
|109.357.116
|Koç Holding
|105.490.356
|İş Bankası (C)
|105.159.106
|Tüpraş
|96.696.009
|Konya Çimento
|89.590.478
|ASELSAN
|79.388.880
|Sabancı Holding
|78.574.884
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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