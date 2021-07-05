Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları673.699.601Garanti Bankası440.930.763SASA Polyester291.058.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları673.699.601
Garanti Bankası440.930.763
SASA Polyester291.058.319
Arçelik246.442.999
Koza Altın197.418.530
Koç Holding174.695.395
ASELSAN141.944.096
Yapı ve Kredi Bankası127.676.593
Ereğli Demir Çelik126.997.017
Eczacıbaşı Yatırım118.969.257
Akbank117.483.393
Erbosan104.010.460
Petkim103.556.135
Halkbank103.535.218
Kardemir (D)99.655.837
Pegasus92.921.222
Konya Çimento88.705.449
TAV Havalimanları83.409.240
Kervan Gıda82.519.195
Şişe Cam78.678.096
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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