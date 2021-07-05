Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları673.699.601Garanti Bankası440.930.763SASA Polyester291.058.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|673.699.601
|Garanti Bankası
|440.930.763
|SASA Polyester
|291.058.319
|Arçelik
|246.442.999
|Koza Altın
|197.418.530
|Koç Holding
|174.695.395
|ASELSAN
|141.944.096
|Yapı ve Kredi Bankası
|127.676.593
|Ereğli Demir Çelik
|126.997.017
|Eczacıbaşı Yatırım
|118.969.257
|Akbank
|117.483.393
|Erbosan
|104.010.460
|Petkim
|103.556.135
|Halkbank
|103.535.218
|Kardemir (D)
|99.655.837
|Pegasus
|92.921.222
|Konya Çimento
|88.705.449
|TAV Havalimanları
|83.409.240
|Kervan Gıda
|82.519.195
|Şişe Cam
|78.678.096
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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