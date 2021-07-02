Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları747.317.978Koç Holding508.542.595Arçelik447.193.491Koza Altın282.611.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|747.317.978
|Koç Holding
|508.542.595
|Arçelik
|447.193.491
|Koza Altın
|282.611.043
|Garanti Bankası
|230.557.620
|Pegasus
|225.303.665
|Bera Holding
|211.263.150
|TAV Havalimanları
|190.410.255
|Sabancı Holding
|184.169.819
|Ereğli Demir Çelik
|163.420.311
|Tüpraş
|130.718.752
|Kardemir (D)
|128.175.957
|Şişe Cam
|123.726.308
|SASA Polyester
|120.902.784
|Emlak Konut GMYO
|116.094.149
|Yapı ve Kredi Bankası
|114.791.026
|Petkim
|112.267.033
|Koza Madencilik
|110.516.283
|Ford Otosan
|98.156.556
|Akbank
|88.757.696
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500