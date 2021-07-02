Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları747.317.978Koç Holding508.542.595Arçelik447.193.491Koza Altın282.611.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları747.317.978
Koç Holding508.542.595
Arçelik447.193.491
Koza Altın282.611.043
Garanti Bankası230.557.620
Pegasus225.303.665
Bera Holding211.263.150
TAV Havalimanları190.410.255
Sabancı Holding184.169.819
Ereğli Demir Çelik163.420.311
Tüpraş130.718.752
Kardemir (D)128.175.957
Şişe Cam123.726.308
SASA Polyester120.902.784
Emlak Konut GMYO116.094.149
Yapı ve Kredi Bankası114.791.026
Petkim112.267.033
Koza Madencilik110.516.283
Ford Otosan98.156.556
Akbank88.757.696
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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