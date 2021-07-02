Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları747.317.978Koç Holding508.542.595Arçelik447.193.491Koza Altın282.611.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 747.317.978 Koç Holding 508.542.595 Arçelik 447.193.491 Koza Altın 282.611.043 Garanti Bankası 230.557.620 Pegasus 225.303.665 Bera Holding 211.263.150 TAV Havalimanları 190.410.255 Sabancı Holding 184.169.819 Ereğli Demir Çelik 163.420.311 Tüpraş 130.718.752 Kardemir (D) 128.175.957 Şişe Cam 123.726.308 SASA Polyester 120.902.784 Emlak Konut GMYO 116.094.149 Yapı ve Kredi Bankası 114.791.026 Petkim 112.267.033 Koza Madencilik 110.516.283 Ford Otosan 98.156.556 Akbank 88.757.696 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Borsa İstanbul, altına dayalı 3 yeni endeks hesaplamaya başlayacak THY, 2 bin 500 personelin işten çıkarıldığı iddiasını yalanlandı Altının kilogramı 496 bin 240 liraya yükseldi