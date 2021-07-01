Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası401.378.683Türk Hava Yolları367.944.807SASA Polyester245.245.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|401.378.683
|Türk Hava Yolları
|367.944.807
|SASA Polyester
|245.245.008
|Erbosan
|178.626.458
|Koza Altın
|171.700.395
|Eczacıbaşı Yatırım
|149.765.375
|Şişe Cam
|145.467.472
|Emlak Konut GMYO
|141.015.662
|Ereğli Demir Çelik
|138.605.472
|Yapı ve Kredi Bankası
|137.508.683
|Jantsa Jant Sanayi
|129.524.127
|Pegasus
|111.013.961
|Halkbank
|108.497.513
|Kardemir (D)
|103.934.924
|Arçelik
|102.228.091
|Bera Holding
|93.977.622
|TAV Havalimanları
|84.521.867
|Ford Otosan
|83.496.161
|Turkcell
|78.478.250
|Petkim
|76.920.245
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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