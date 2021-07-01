Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası401.378.683Türk Hava Yolları367.944.807SASA Polyester245.245.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası401.378.683
Türk Hava Yolları367.944.807
SASA Polyester245.245.008
Erbosan178.626.458
Koza Altın171.700.395
Eczacıbaşı Yatırım149.765.375
Şişe Cam145.467.472
Emlak Konut GMYO141.015.662
Ereğli Demir Çelik138.605.472
Yapı ve Kredi Bankası137.508.683
Jantsa Jant Sanayi129.524.127
Pegasus111.013.961
Halkbank108.497.513
Kardemir (D)103.934.924
Arçelik102.228.091
Bera Holding93.977.622
TAV Havalimanları84.521.867
Ford Otosan83.496.161
Turkcell78.478.250
Petkim76.920.245
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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