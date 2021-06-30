Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası842.763.857Türk Hava Yolları441.480.578Ereğli Demir Çelik242.347.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası842.763.857
Türk Hava Yolları441.480.578
Ereğli Demir Çelik242.347.060
Akbank233.194.927
SASA Polyester231.901.413
Yapı ve Kredi Bankası215.878.645
Emlak Konut GMYO208.248.354
Koza Altın188.330.950
Kardemir (D)186.001.447
Halkbank148.762.809
Tüpraş148.334.228
Şişe Cam137.533.843
Arçelik130.867.483
Petkim115.673.063
Sabancı Holding109.585.560
TAV Havalimanları107.703.855
Doğuş Otomotiv99.171.539
Jantsa Jant Sanayi96.814.227
Turkcell96.375.992
Pegasus93.277.657
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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