Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası842.763.857Türk Hava Yolları441.480.578Ereğli Demir Çelik242.347.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|842.763.857
|Türk Hava Yolları
|441.480.578
|Ereğli Demir Çelik
|242.347.060
|Akbank
|233.194.927
|SASA Polyester
|231.901.413
|Yapı ve Kredi Bankası
|215.878.645
|Emlak Konut GMYO
|208.248.354
|Koza Altın
|188.330.950
|Kardemir (D)
|186.001.447
|Halkbank
|148.762.809
|Tüpraş
|148.334.228
|Şişe Cam
|137.533.843
|Arçelik
|130.867.483
|Petkim
|115.673.063
|Sabancı Holding
|109.585.560
|TAV Havalimanları
|107.703.855
|Doğuş Otomotiv
|99.171.539
|Jantsa Jant Sanayi
|96.814.227
|Turkcell
|96.375.992
|Pegasus
|93.277.657
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500