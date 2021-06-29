Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları660.525.212Garanti Bankası535.133.778Emlak Konut GMYO363.266.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları660.525.212
Garanti Bankası535.133.778
Emlak Konut GMYO363.266.638
Koza Altın219.270.006
Ereğli Demir Çelik185.317.831
Petkim184.356.726
Tüpraş175.402.879
Kardemir (D)166.449.411
Halkbank166.195.952
TAV Havalimanları162.020.034
Turkcell156.589.832
Şişe Cam156.029.302
SASA Polyester146.355.696
Yapı ve Kredi Bankası127.956.838
Fenerbahçe Futbol127.869.396
Akbank122.651.277
Pegasus105.252.334
Koç Holding102.415.050
Ford Otosan101.844.642
ASELSAN95.931.075
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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