Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası574.571.193Emlak Konut GMYO506.997.660Türk Hava Yolları425.518.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|574.571.193
|Emlak Konut GMYO
|506.997.660
|Türk Hava Yolları
|425.518.079
|SASA Polyester
|355.091.716
|Akbank
|226.207.339
|Kardemir (D)
|225.087.999
|Şişe Cam
|178.535.578
|Yapı ve Kredi Bankası
|172.318.122
|Tüpraş
|166.463.180
|Koza Altın
|162.727.273
|Petkim
|153.349.398
|Halkbank
|131.850.860
|Ereğli Demir Çelik
|128.508.156
|TAV Havalimanları
|122.123.473
|Gübre Fabrikaları
|112.897.617
|Bera Holding
|101.144.478
|Arçelik
|98.391.484
|Doğan Holding
|91.094.432
|Pegasus
|90.424.728
|Alkim Kimya
|84.725.219
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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