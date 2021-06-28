Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası574.571.193Emlak Konut GMYO506.997.660Türk Hava Yolları425.518.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası574.571.193
Emlak Konut GMYO506.997.660
Türk Hava Yolları425.518.079
SASA Polyester355.091.716
Akbank226.207.339
Kardemir (D)225.087.999
Şişe Cam178.535.578
Yapı ve Kredi Bankası172.318.122
Tüpraş166.463.180
Koza Altın162.727.273
Petkim153.349.398
Halkbank131.850.860
Ereğli Demir Çelik128.508.156
TAV Havalimanları122.123.473
Gübre Fabrikaları112.897.617
Bera Holding101.144.478
Arçelik98.391.484
Doğan Holding91.094.432
Pegasus90.424.728
Alkim Kimya84.725.219
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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