Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası574.571.193Emlak Konut GMYO506.997.660Türk Hava Yolları425.518.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 574.571.193 Emlak Konut GMYO 506.997.660 Türk Hava Yolları 425.518.079 SASA Polyester 355.091.716 Akbank 226.207.339 Kardemir (D) 225.087.999 Şişe Cam 178.535.578 Yapı ve Kredi Bankası 172.318.122 Tüpraş 166.463.180 Koza Altın 162.727.273 Petkim 153.349.398 Halkbank 131.850.860 Ereğli Demir Çelik 128.508.156 TAV Havalimanları 122.123.473 Gübre Fabrikaları 112.897.617 Bera Holding 101.144.478 Arçelik 98.391.484 Doğan Holding 91.094.432 Pegasus 90.424.728 Alkim Kimya 84.725.219 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara