Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları375.408.823Garanti Bankası314.327.043Kardemir (D)285.677.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 375.408.823 Garanti Bankası 314.327.043 Kardemir (D) 285.677.300 Fenerbahçe Futbol 268.603.311 Petkim 207.111.662 Koza Altın 176.240.157 SASA Polyester 168.194.141 Emlak Konut GMYO 149.123.199 Yapı ve Kredi Bankası 142.958.056 Ereğli Demir Çelik 136.672.891 Arçelik 121.044.953 Bera Holding 109.589.998 Gübre Fabrikaları 106.693.343 Halkbank 103.420.540 Akbank 95.998.918 Vestel 91.610.349 TAV Havalimanları 86.707.223 Alkim Kimya 84.220.037 ASELSAN 84.189.064 Tüpraş 83.192.487 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 499 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 494 bin 500 liraya geriledi