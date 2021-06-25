Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları375.408.823Garanti Bankası314.327.043Kardemir (D)285.677.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|375.408.823
|Garanti Bankası
|314.327.043
|Kardemir (D)
|285.677.300
|Fenerbahçe Futbol
|268.603.311
|Petkim
|207.111.662
|Koza Altın
|176.240.157
|SASA Polyester
|168.194.141
|Emlak Konut GMYO
|149.123.199
|Yapı ve Kredi Bankası
|142.958.056
|Ereğli Demir Çelik
|136.672.891
|Arçelik
|121.044.953
|Bera Holding
|109.589.998
|Gübre Fabrikaları
|106.693.343
|Halkbank
|103.420.540
|Akbank
|95.998.918
|Vestel
|91.610.349
|TAV Havalimanları
|86.707.223
|Alkim Kimya
|84.220.037
|ASELSAN
|84.189.064
|Tüpraş
|83.192.487
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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