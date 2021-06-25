Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları375.408.823Garanti Bankası314.327.043Kardemir (D)285.677.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları375.408.823
Garanti Bankası314.327.043
Kardemir (D)285.677.300
Fenerbahçe Futbol268.603.311
Petkim207.111.662
Koza Altın176.240.157
SASA Polyester168.194.141
Emlak Konut GMYO149.123.199
Yapı ve Kredi Bankası142.958.056
Ereğli Demir Çelik136.672.891
Arçelik121.044.953
Bera Holding109.589.998
Gübre Fabrikaları106.693.343
Halkbank103.420.540
Akbank95.998.918
Vestel91.610.349
TAV Havalimanları86.707.223
Alkim Kimya84.220.037
ASELSAN84.189.064
Tüpraş83.192.487
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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