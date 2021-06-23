Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları467.553.709Halkbank466.369.944Koza Altın364.005.792Garanti Bankası336.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|467.553.709
|Halkbank
|466.369.944
|Koza Altın
|364.005.792
|Garanti Bankası
|336.109.472
|Emlak Konut GMYO
|302.317.814
|Şişe Cam
|172.409.610
|Yapı ve Kredi Bankası
|152.587.746
|Kardemir (D)
|133.726.330
|Petkim
|132.466.319
|Vakıflar Bankası
|127.876.650
|Turkcell
|127.871.770
|ASELSAN
|123.443.391
|Ereğli Demir Çelik
|123.231.059
|Akbank
|112.031.611
|TAV Havalimanları
|110.727.399
|Vestel
|99.180.451
|Fenerbahçe Futbol
|91.569.617
|Tüpraş
|90.005.289
|SASA Polyester
|89.559.084
|Tekfen Holding
|89.296.941
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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