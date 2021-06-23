Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları467.553.709Halkbank466.369.944Koza Altın364.005.792Garanti Bankası336.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları467.553.709
Halkbank466.369.944
Koza Altın364.005.792
Garanti Bankası336.109.472
Emlak Konut GMYO302.317.814
Şişe Cam172.409.610
Yapı ve Kredi Bankası152.587.746
Kardemir (D)133.726.330
Petkim132.466.319
Vakıflar Bankası127.876.650
Turkcell127.871.770
ASELSAN123.443.391
Ereğli Demir Çelik123.231.059
Akbank112.031.611
TAV Havalimanları110.727.399
Vestel99.180.451
Fenerbahçe Futbol91.569.617
Tüpraş90.005.289
SASA Polyester89.559.084
Tekfen Holding89.296.941
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi
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