Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.055.954.782Garanti Bankası278.254.179Koza Altın275.019.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.055.954.782
Garanti Bankası278.254.179
Koza Altın275.019.851
Bera Holding274.823.425
Fenerbahçe Futbol249.073.182
Emlak Konut GMYO245.090.195
Ereğli Demir Çelik208.163.510
Şişe Cam206.515.909
Kardemir (D)195.759.494
TAV Havalimanları149.229.042
Halkbank136.167.171
Koç Holding132.079.685
Petkim128.985.934
Yapı ve Kredi Bankası127.792.552
Tüpraş119.155.591
Turkcell112.474.327
Arçelik110.481.247
SASA Polyester97.286.889
ASELSAN96.159.751
Pegasus89.909.974
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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