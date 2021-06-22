Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.055.954.782Garanti Bankası278.254.179Koza Altın275.019.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.055.954.782 Garanti Bankası 278.254.179 Koza Altın 275.019.851 Bera Holding 274.823.425 Fenerbahçe Futbol 249.073.182 Emlak Konut GMYO 245.090.195 Ereğli Demir Çelik 208.163.510 Şişe Cam 206.515.909 Kardemir (D) 195.759.494 TAV Havalimanları 149.229.042 Halkbank 136.167.171 Koç Holding 132.079.685 Petkim 128.985.934 Yapı ve Kredi Bankası 127.792.552 Tüpraş 119.155.591 Turkcell 112.474.327 Arçelik 110.481.247 SASA Polyester 97.286.889 ASELSAN 96.159.751 Pegasus 89.909.974 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 501 bin 180 liraya yükseldi