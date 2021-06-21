Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları921.876.114Garanti Bankası462.049.247Emlak Konut GMYO356.017.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|921.876.114
|Garanti Bankası
|462.049.247
|Emlak Konut GMYO
|356.017.165
|Kardemir (D)
|303.746.083
|Ereğli Demir Çelik
|291.776.603
|Koza Altın
|260.150.595
|Petkim
|197.727.705
|ASELSAN
|167.232.184
|Yapı ve Kredi Bankası
|156.588.915
|TAV Havalimanları
|152.842.776
|Pegasus
|148.617.703
|Tüpraş
|144.780.132
|Şişe Cam
|136.869.702
|Turkcell
|136.406.032
|Bera Holding
|129.325.551
|Fenerbahçe Futbol
|114.206.187
|Arçelik
|112.115.790
|Halkbank
|110.313.541
|Akbank
|98.052.997
|Koç Holding
|93.381.999
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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