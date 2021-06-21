Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları921.876.114Garanti Bankası462.049.247Emlak Konut GMYO356.017.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları921.876.114
Garanti Bankası462.049.247
Emlak Konut GMYO356.017.165
Kardemir (D)303.746.083
Ereğli Demir Çelik291.776.603
Koza Altın260.150.595
Petkim197.727.705
ASELSAN167.232.184
Yapı ve Kredi Bankası156.588.915
TAV Havalimanları152.842.776
Pegasus148.617.703
Tüpraş144.780.132
Şişe Cam136.869.702
Turkcell136.406.032
Bera Holding129.325.551
Fenerbahçe Futbol114.206.187
Arçelik112.115.790
Halkbank110.313.541
Akbank98.052.997
Koç Holding93.381.999
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi
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