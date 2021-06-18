Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları800.930.843Garanti Bankası357.083.510Kardemir (D)262.990.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları800.930.843
Garanti Bankası357.083.510
Kardemir (D)262.990.279
Emlak Konut GMYO255.951.439
Koza Altın249.622.594
Ereğli Demir Çelik203.147.840
Petkim192.607.057
TAV Havalimanları188.367.524
Şişe Cam146.213.380
Yapı ve Kredi Bankası132.507.042
Fenerbahçe Futbol115.083.714
SASA Polyester112.434.524
Pegasus107.569.133
Akbank105.820.006
Tüpraş102.485.769
Sabancı Holding94.677.199
Arçelik92.473.176
Koç Holding91.263.651
Koza Madencilik89.950.709
Gübre Fabrikaları89.755.287
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi
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