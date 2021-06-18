Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları800.930.843Garanti Bankası357.083.510Kardemir (D)262.990.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|800.930.843
|Garanti Bankası
|357.083.510
|Kardemir (D)
|262.990.279
|Emlak Konut GMYO
|255.951.439
|Koza Altın
|249.622.594
|Ereğli Demir Çelik
|203.147.840
|Petkim
|192.607.057
|TAV Havalimanları
|188.367.524
|Şişe Cam
|146.213.380
|Yapı ve Kredi Bankası
|132.507.042
|Fenerbahçe Futbol
|115.083.714
|SASA Polyester
|112.434.524
|Pegasus
|107.569.133
|Akbank
|105.820.006
|Tüpraş
|102.485.769
|Sabancı Holding
|94.677.199
|Arçelik
|92.473.176
|Koç Holding
|91.263.651
|Koza Madencilik
|89.950.709
|Gübre Fabrikaları
|89.755.287
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500