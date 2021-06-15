Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEmlak Konut GMYO590.100.688Türk Hava Yolları495.525.816Garanti Bankası350.328.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO590.100.688
Türk Hava Yolları495.525.816
Garanti Bankası350.328.653
Kardemir (D)257.647.759
Ereğli Demir Çelik240.279.556
Koza Altın233.827.778
Şişe Cam179.457.717
Yapı ve Kredi Bankası177.138.230
ASELSAN175.585.878
Tüpraş158.656.321
Akbank157.208.050
TAV Havalimanları153.420.924
Bim Mağazalar140.290.838
Fenerbahçe Futbol138.914.382
Halkbank136.014.947
Arçelik114.634.039
Petkim112.371.660
Sabancı Holding84.698.374
Vakıflar Bankası73.269.571
İş Bankası (C)72.489.821
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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