Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEmlak Konut GMYO590.100.688Türk Hava Yolları495.525.816Garanti Bankası350.328.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|590.100.688
|Türk Hava Yolları
|495.525.816
|Garanti Bankası
|350.328.653
|Kardemir (D)
|257.647.759
|Ereğli Demir Çelik
|240.279.556
|Koza Altın
|233.827.778
|Şişe Cam
|179.457.717
|Yapı ve Kredi Bankası
|177.138.230
|ASELSAN
|175.585.878
|Tüpraş
|158.656.321
|Akbank
|157.208.050
|TAV Havalimanları
|153.420.924
|Bim Mağazalar
|140.290.838
|Fenerbahçe Futbol
|138.914.382
|Halkbank
|136.014.947
|Arçelik
|114.634.039
|Petkim
|112.371.660
|Sabancı Holding
|84.698.374
|Vakıflar Bankası
|73.269.571
|İş Bankası (C)
|72.489.821
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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