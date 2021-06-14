Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları997.014.423Garanti Bankası478.850.043Fenerbahçe Futbol345.200.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 997.014.423 Garanti Bankası 478.850.043 Fenerbahçe Futbol 345.200.874 Yapı ve Kredi Bankası 314.440.210 Emlak Konut GMYO 242.005.237 Petkim 223.917.801 Halkbank 220.535.132 Şişe Cam 203.751.118 Kardemir (D) 191.625.562 ASELSAN 189.410.737 Koza Altın 172.036.886 TAV Havalimanları 165.181.230 Tüpraş 154.681.367 Ereğli Demir Çelik 139.135.355 Vakıflar Bankası 119.332.817 Akbank 101.162.760 Gübre Fabrikaları 99.163.863 Koç Holding 98.660.475 SASA Polyester 97.971.490 Ford Otosan 92.902.058 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara