Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları997.014.423Garanti Bankası478.850.043Fenerbahçe Futbol345.200.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları997.014.423
Garanti Bankası478.850.043
Fenerbahçe Futbol345.200.874
Yapı ve Kredi Bankası314.440.210
Emlak Konut GMYO242.005.237
Petkim223.917.801
Halkbank220.535.132
Şişe Cam203.751.118
Kardemir (D)191.625.562
ASELSAN189.410.737
Koza Altın172.036.886
TAV Havalimanları165.181.230
Tüpraş154.681.367
Ereğli Demir Çelik139.135.355
Vakıflar Bankası119.332.817
Akbank101.162.760
Gübre Fabrikaları99.163.863
Koç Holding98.660.475
SASA Polyester97.971.490
Ford Otosan92.902.058
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi
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