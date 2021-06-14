Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları997.014.423Garanti Bankası478.850.043Fenerbahçe Futbol345.200.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|997.014.423
|Garanti Bankası
|478.850.043
|Fenerbahçe Futbol
|345.200.874
|Yapı ve Kredi Bankası
|314.440.210
|Emlak Konut GMYO
|242.005.237
|Petkim
|223.917.801
|Halkbank
|220.535.132
|Şişe Cam
|203.751.118
|Kardemir (D)
|191.625.562
|ASELSAN
|189.410.737
|Koza Altın
|172.036.886
|TAV Havalimanları
|165.181.230
|Tüpraş
|154.681.367
|Ereğli Demir Çelik
|139.135.355
|Vakıflar Bankası
|119.332.817
|Akbank
|101.162.760
|Gübre Fabrikaları
|99.163.863
|Koç Holding
|98.660.475
|SASA Polyester
|97.971.490
|Ford Otosan
|92.902.058
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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