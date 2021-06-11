Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları723.494.915Garanti Bankası660.743.227Aselsan422.939.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 723.494.915 Garanti Bankası 660.743.227 Aselsan 422.939.474 Fenerbahçe Futbol 391.799.603 Tüpraş 363.920.369 Emlak Konut GMYO 327.286.545 T. Halk Bankası 265.396.325 Koza Altın 253.842.576 Yapı ve Kredi Bank. 240.842.414 TAV Havalimanları 227.473.949 Sasa Polyester 218.600.257 Vakıflar Bankası 188.955.904 Petkim 182.499.022 Akbank 170.622.771 Ereğli Demir Çelik 170.540.980 Arçelik 154.735.963 Şişe Cam 150.094.666 Kardemir (D) 149.671.301 İş Bankası (C) 101.356.680 Koç Holding 98.344.039 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan