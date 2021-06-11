Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları723.494.915Garanti Bankası660.743.227Aselsan422.939.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|723.494.915
|Garanti Bankası
|660.743.227
|Aselsan
|422.939.474
|Fenerbahçe Futbol
|391.799.603
|Tüpraş
|363.920.369
|Emlak Konut GMYO
|327.286.545
|T. Halk Bankası
|265.396.325
|Koza Altın
|253.842.576
|Yapı ve Kredi Bank.
|240.842.414
|TAV Havalimanları
|227.473.949
|Sasa Polyester
|218.600.257
|Vakıflar Bankası
|188.955.904
|Petkim
|182.499.022
|Akbank
|170.622.771
|Ereğli Demir Çelik
|170.540.980
|Arçelik
|154.735.963
|Şişe Cam
|150.094.666
|Kardemir (D)
|149.671.301
|İş Bankası (C)
|101.356.680
|Koç Holding
|98.344.039
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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