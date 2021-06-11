Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları723.494.915Garanti Bankası660.743.227Aselsan422.939.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları723.494.915
Garanti Bankası660.743.227
Aselsan422.939.474
Fenerbahçe Futbol391.799.603
Tüpraş363.920.369
Emlak Konut GMYO327.286.545
T. Halk Bankası265.396.325
Koza Altın253.842.576
Yapı ve Kredi Bank.240.842.414
TAV Havalimanları227.473.949
Sasa Polyester218.600.257
Vakıflar Bankası188.955.904
Petkim182.499.022
Akbank170.622.771
Ereğli Demir Çelik170.540.980
Arçelik154.735.963
Şişe Cam150.094.666
Kardemir (D)149.671.301
İş Bankası (C)101.356.680
Koç Holding98.344.039
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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