Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiKoza Altın1.218.884.694Garanti Bankası564.531.577Türk Hava Yolları504.537.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Koza Altın
|1.218.884.694
|Garanti Bankası
|564.531.577
|Türk Hava Yolları
|504.537.218
|Koza Madencilik
|323.721.678
|Emlak Konut GMYO
|242.090.596
|Fenerbahçe Futbol
|228.335.009
|Aselsan
|143.054.444
|Şişe Cam
|131.930.473
|Bim Mağazalar
|126.531.022
|İş Bankası (C)
|125.085.357
|Yapı ve Kredi Bank.
|116.940.786
|Akbank
|109.248.728
|Koç Holding
|100.864.028
|Kardemir (D)
|96.398.285
|Tofaş Oto. Fab.
|91.686.346
|İpek Doğal Enerji
|89.881.505
|Turkcell
|87.112.587
|Ereğli Demir Çelik
|86.861.307
|Arçelik
|84.627.988
|Tüpraş
|83.497.129
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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