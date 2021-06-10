Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiKoza Altın1.218.884.694Garanti Bankası564.531.577Türk Hava Yolları504.537.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Koza Altın1.218.884.694
Garanti Bankası564.531.577
Türk Hava Yolları504.537.218
Koza Madencilik323.721.678
Emlak Konut GMYO242.090.596
Fenerbahçe Futbol228.335.009
Aselsan143.054.444
Şişe Cam131.930.473
Bim Mağazalar126.531.022
İş Bankası (C)125.085.357
Yapı ve Kredi Bank.116.940.786
Akbank109.248.728
Koç Holding100.864.028
Kardemir (D)96.398.285
Tofaş Oto. Fab.91.686.346
İpek Doğal Enerji89.881.505
Turkcell87.112.587
Ereğli Demir Çelik86.861.307
Arçelik84.627.988
Tüpraş83.497.129
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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