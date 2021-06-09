Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları507.229.986Emlak Konut GMYO486.387.458Garanti BBVA371.598.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 507.229.986 Emlak Konut GMYO 486.387.458 Garanti BBVA 371.598.287 Kardemir (D) 325.103.820 Koza Altın 197.955.485 Ereğli Demir Çelik 197.314.447 Tüpraş 188.022.538 Ford Otosan 175.490.062 Şişe Cam 163.498.588 Pegasus 151.915.084 Koç Holding 135.861.166 Sabancı Holding 130.205.154 TAV Havalimanları 119.833.653 GSD Holding 116.766.120 Akbank 110.662.967 ASELSAN 107.717.095 Yapı ve Kredi Bank. 104.090.880 Karsan Otomotiv 103.355.946 Sasa Polyester 99.010.061 Koza Madencilik 96.605.135 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan Altının kilogramı 523 bin 500 liraya geriledi Süleyman Soylu'nun şirketi Engin Sigorta'dan Özgür Özel ve Sedat Peker'in iddialarına yalanlama