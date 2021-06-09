Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları507.229.986Emlak Konut GMYO486.387.458Garanti BBVA371.598.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|507.229.986
|Emlak Konut GMYO
|486.387.458
|Garanti BBVA
|371.598.287
|Kardemir (D)
|325.103.820
|Koza Altın
|197.955.485
|Ereğli Demir Çelik
|197.314.447
|Tüpraş
|188.022.538
|Ford Otosan
|175.490.062
|Şişe Cam
|163.498.588
|Pegasus
|151.915.084
|Koç Holding
|135.861.166
|Sabancı Holding
|130.205.154
|TAV Havalimanları
|119.833.653
|GSD Holding
|116.766.120
|Akbank
|110.662.967
|ASELSAN
|107.717.095
|Yapı ve Kredi Bank.
|104.090.880
|Karsan Otomotiv
|103.355.946
|Sasa Polyester
|99.010.061
|Koza Madencilik
|96.605.135
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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