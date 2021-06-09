Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiTürk Hava Yolları507.229.986Emlak Konut GMYO486.387.458Garanti BBVA371.598.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları507.229.986
Emlak Konut GMYO486.387.458
Garanti BBVA371.598.287
Kardemir (D)325.103.820
Koza Altın197.955.485
Ereğli Demir Çelik197.314.447
Tüpraş188.022.538
Ford Otosan175.490.062
Şişe Cam163.498.588
Pegasus151.915.084
Koç Holding135.861.166
Sabancı Holding130.205.154
TAV Havalimanları119.833.653
GSD Holding116.766.120
Akbank110.662.967
ASELSAN107.717.095
Yapı ve Kredi Bank.104.090.880
Karsan Otomotiv103.355.946
Sasa Polyester99.010.061
Koza Madencilik96.605.135
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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