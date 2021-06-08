Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKoza Altın542.235.363Türk Hava Yolları516.721.919Garanti Bankası496.794.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Koza Altın
|542.235.363
|Türk Hava Yolları
|516.721.919
|Garanti Bankası
|496.794.960
|SASA Polyester
|392.689.438
|Şişe Cam
|324.069.554
|Koza Madencilik
|261.557.691
|Yapı ve Kredi Bankası
|211.139.038
|Tüpraş
|200.543.156
|Kardemir (D)
|163.195.349
|Vestel
|160.230.806
|ASELSAN
|159.050.713
|İpek Doğal Enerji
|144.878.836
|TAV Havalimanları
|144.543.982
|Jantsa Jant Sanayi
|117.703.228
|Petkim
|116.832.271
|Akbank
|115.027.911
|Doğan Holding
|106.986.078
|Net Holding
|102.114.143
|Emlak Konut GMYO
|101.710.168
|Ereğli Demir Çelik
|101.497.474
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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