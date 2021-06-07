Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları848.026.214Garanti Bankası812.027.521ASELSAN367.219.366Şişe Cam299.789.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları848.026.214
Garanti Bankası812.027.521
ASELSAN367.219.366
Şişe Cam299.789.338
Koza Altın287.628.626
Yapı ve Kredi Bankası278.016.128
Tüpraş246.161.987
Karsan Otomotiv241.164.456
TAV Havalimanları214.766.162
Akbank190.068.846
Emlak Konut GMYO184.144.523
Kardemir (D)180.574.143
Koza Madencilik175.064.462
İş Bankası (C)168.558.127
Ereğli Demir Çelik152.367.562
Vakıflar Bankası148.051.400
Petkim139.620.858
Pegasus125.303.080
Halkbank119.483.482
Sabancı Holding112.866.830
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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