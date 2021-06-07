Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları848.026.214Garanti Bankası812.027.521ASELSAN367.219.366Şişe Cam299.789.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|848.026.214
|Garanti Bankası
|812.027.521
|ASELSAN
|367.219.366
|Şişe Cam
|299.789.338
|Koza Altın
|287.628.626
|Yapı ve Kredi Bankası
|278.016.128
|Tüpraş
|246.161.987
|Karsan Otomotiv
|241.164.456
|TAV Havalimanları
|214.766.162
|Akbank
|190.068.846
|Emlak Konut GMYO
|184.144.523
|Kardemir (D)
|180.574.143
|Koza Madencilik
|175.064.462
|İş Bankası (C)
|168.558.127
|Ereğli Demir Çelik
|152.367.562
|Vakıflar Bankası
|148.051.400
|Petkim
|139.620.858
|Pegasus
|125.303.080
|Halkbank
|119.483.482
|Sabancı Holding
|112.866.830
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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