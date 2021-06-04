Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları381.387.685Petkim346.184.234Garanti Bankası335.650.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları381.387.685
Petkim346.184.234
Garanti Bankası335.650.183
Karsan Otomotiv322.061.628
Şişe Cam319.399.603
Koza Madencilik271.145.444
Koza Altın231.437.248
Kardemir (D)189.979.143
Tüpraş179.653.351
Sabancı Holding172.063.340
İpek Doğal Enerji147.281.385
Ford Otosan124.351.604
ASELSAN117.069.899
Ereğli Demir Çelik111.892.107
Yapı ve Kredi Bankası110.029.726
Türk Telekom103.653.927
Koç Holding100.056.155
SASA Polyester97.534.139
Turkcell97.146.710
Esenboğa Elektrik90.844.608
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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