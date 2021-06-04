Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları381.387.685Petkim346.184.234Garanti Bankası335.650.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|381.387.685
|Petkim
|346.184.234
|Garanti Bankası
|335.650.183
|Karsan Otomotiv
|322.061.628
|Şişe Cam
|319.399.603
|Koza Madencilik
|271.145.444
|Koza Altın
|231.437.248
|Kardemir (D)
|189.979.143
|Tüpraş
|179.653.351
|Sabancı Holding
|172.063.340
|İpek Doğal Enerji
|147.281.385
|Ford Otosan
|124.351.604
|ASELSAN
|117.069.899
|Ereğli Demir Çelik
|111.892.107
|Yapı ve Kredi Bankası
|110.029.726
|Türk Telekom
|103.653.927
|Koç Holding
|100.056.155
|SASA Polyester
|97.534.139
|Turkcell
|97.146.710
|Esenboğa Elektrik
|90.844.608
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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