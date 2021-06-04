Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları381.387.685Petkim346.184.234Garanti Bankası335.650.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 381.387.685 Petkim 346.184.234 Garanti Bankası 335.650.183 Karsan Otomotiv 322.061.628 Şişe Cam 319.399.603 Koza Madencilik 271.145.444 Koza Altın 231.437.248 Kardemir (D) 189.979.143 Tüpraş 179.653.351 Sabancı Holding 172.063.340 İpek Doğal Enerji 147.281.385 Ford Otosan 124.351.604 ASELSAN 117.069.899 Ereğli Demir Çelik 111.892.107 Yapı ve Kredi Bankası 110.029.726 Türk Telekom 103.653.927 Koç Holding 100.056.155 SASA Polyester 97.534.139 Turkcell 97.146.710 Esenboğa Elektrik 90.844.608 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 524 bin liraya yükseldi