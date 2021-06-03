Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.257.720.699Garanti Bankası625.839.708Kardemir (D)427.691.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.257.720.699
Garanti Bankası625.839.708
Kardemir (D)427.691.713
Şişe Cam339.064.423
SASA Polyester293.563.887
Petkim278.494.828
Pegasus273.010.748
Yapı ve Kredi Bankası249.263.659
Tüpraş236.742.942
TAV Havalimanları206.607.365
Koza Altın202.120.066
Ereğli Demir Çelik182.705.841
Sabancı Holding148.963.848
ASELSAN130.585.212
Karsan Otomotiv121.708.278
Koza Madencilik119.666.171
Koç Holding114.715.204
İş Bankası (C)113.770.033
Vestel112.676.289
Emlak Konut GMYO112.369.397
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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