Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.257.720.699Garanti Bankası625.839.708Kardemir (D)427.691.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.257.720.699
|Garanti Bankası
|625.839.708
|Kardemir (D)
|427.691.713
|Şişe Cam
|339.064.423
|SASA Polyester
|293.563.887
|Petkim
|278.494.828
|Pegasus
|273.010.748
|Yapı ve Kredi Bankası
|249.263.659
|Tüpraş
|236.742.942
|TAV Havalimanları
|206.607.365
|Koza Altın
|202.120.066
|Ereğli Demir Çelik
|182.705.841
|Sabancı Holding
|148.963.848
|ASELSAN
|130.585.212
|Karsan Otomotiv
|121.708.278
|Koza Madencilik
|119.666.171
|Koç Holding
|114.715.204
|İş Bankası (C)
|113.770.033
|Vestel
|112.676.289
|Emlak Konut GMYO
|112.369.397
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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