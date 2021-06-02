Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiSASA Polyester866.709.379Türk Hava Yolları785.137.840Garanti Bankası580.060.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|SASA Polyester
|866.709.379
|Türk Hava Yolları
|785.137.840
|Garanti Bankası
|580.060.289
|Petkim
|507.491.962
|Tüpraş
|407.851.619
|Yapı ve Kredi Bankası
|335.092.859
|Kardemir (D)
|280.148.948
|Koza Altın
|202.016.239
|Ereğli Demir Çelik
|189.164.370
|Sabancı Holding
|151.483.990
|Esenboğa Elektrik
|148.051.130
|Şişe Cam
|140.937.852
|Pegasus
|139.684.920
|Akbank
|135.506.325
|Emlak Konut GMYO
|135.248.059
|ASELSAN
|107.957.562
|Koç Holding
|102.119.186
|İpek Doğal Enerji
|101.708.312
|TAV Havalimanları
|99.091.768
|Karsan Otomotiv
|98.972.254
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500