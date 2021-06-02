Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiSASA Polyester866.709.379Türk Hava Yolları785.137.840Garanti Bankası580.060.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
SASA Polyester866.709.379
Türk Hava Yolları785.137.840
Garanti Bankası580.060.289
Petkim507.491.962
Tüpraş407.851.619
Yapı ve Kredi Bankası335.092.859
Kardemir (D)280.148.948
Koza Altın202.016.239
Ereğli Demir Çelik189.164.370
Sabancı Holding151.483.990
Esenboğa Elektrik148.051.130
Şişe Cam140.937.852
Pegasus139.684.920
Akbank135.506.325
Emlak Konut GMYO135.248.059
ASELSAN107.957.562
Koç Holding102.119.186
İpek Doğal Enerji101.708.312
TAV Havalimanları99.091.768
Karsan Otomotiv98.972.254
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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