Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiSASA Polyester866.709.379Türk Hava Yolları785.137.840Garanti Bankası580.060.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi SASA Polyester 866.709.379 Türk Hava Yolları 785.137.840 Garanti Bankası 580.060.289 Petkim 507.491.962 Tüpraş 407.851.619 Yapı ve Kredi Bankası 335.092.859 Kardemir (D) 280.148.948 Koza Altın 202.016.239 Ereğli Demir Çelik 189.164.370 Sabancı Holding 151.483.990 Esenboğa Elektrik 148.051.130 Şişe Cam 140.937.852 Pegasus 139.684.920 Akbank 135.506.325 Emlak Konut GMYO 135.248.059 ASELSAN 107.957.562 Koç Holding 102.119.186 İpek Doğal Enerji 101.708.312 TAV Havalimanları 99.091.768 Karsan Otomotiv 98.972.254 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 516 bin liraya geriledi