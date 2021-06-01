Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası798.860.242Türk Hava Yolları365.314.551Yapı ve Kredi Bankası356.627.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|798.860.242
|Türk Hava Yolları
|365.314.551
|Yapı ve Kredi Bankası
|356.627.236
|Kardemir (D)
|234.426.176
|Sabancı Holding
|202.562.276
|ASELSAN
|200.492.199
|Karsan Otomotiv
|200.007.974
|Ereğli Demir Çelik
|188.521.151
|Odaş Elektrik
|186.129.127
|Koza Altın
|181.321.915
|Akbank
|172.602.316
|Tüpraş
|166.904.265
|Petkim
|151.638.596
|İş Bankası (C)
|134.082.294
|Emlak Konut GMYO
|132.059.571
|Koç Holding
|130.943.863
|Şişe Cam
|129.255.643
|Ford Otosan
|109.009.176
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|100.325.991
|SASA Polyester
|99.126.590
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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