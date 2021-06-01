Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası798.860.242Türk Hava Yolları365.314.551Yapı ve Kredi Bankası356.627.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 798.860.242 Türk Hava Yolları 365.314.551 Yapı ve Kredi Bankası 356.627.236 Kardemir (D) 234.426.176 Sabancı Holding 202.562.276 ASELSAN 200.492.199 Karsan Otomotiv 200.007.974 Ereğli Demir Çelik 188.521.151 Odaş Elektrik 186.129.127 Koza Altın 181.321.915 Akbank 172.602.316 Tüpraş 166.904.265 Petkim 151.638.596 İş Bankası (C) 134.082.294 Emlak Konut GMYO 132.059.571 Koç Holding 130.943.863 Şişe Cam 129.255.643 Ford Otosan 109.009.176 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 100.325.991 SASA Polyester 99.126.590 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Esnafa 6 ayı geri ödemesiz 200 bin liraya kadar verilecek Nefes Kredisi'nde başvurular başladı Altının kilogramı 516 bin liraya geriledi