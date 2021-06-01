Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası798.860.242Türk Hava Yolları365.314.551Yapı ve Kredi Bankası356.627.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası798.860.242
Türk Hava Yolları365.314.551
Yapı ve Kredi Bankası356.627.236
Kardemir (D)234.426.176
Sabancı Holding202.562.276
ASELSAN200.492.199
Karsan Otomotiv200.007.974
Ereğli Demir Çelik188.521.151
Odaş Elektrik186.129.127
Koza Altın181.321.915
Akbank172.602.316
Tüpraş166.904.265
Petkim151.638.596
İş Bankası (C)134.082.294
Emlak Konut GMYO132.059.571
Koç Holding130.943.863
Şişe Cam129.255.643
Ford Otosan109.009.176
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası100.325.991
SASA Polyester99.126.590
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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