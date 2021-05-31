Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları481.151.362Kardemir (D)399.265.446Ereğli Demir Çelik345.950.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 481.151.362 Kardemir (D) 399.265.446 Ereğli Demir Çelik 345.950.434 Emlak Konut GMYO 270.207.294 Garanti BBVA 255.286.385 Koza Altın 221.953.963 Karsan Otomotiv 217.900.296 Yapı ve Kredi Bankası 184.006.130 Tüpraş 149.815.331 Bim Mağazalar 149.508.165 Koza Madencilik 143.181.806 Petkim 142.414.465 Şişe Cam 129.770.762 Akbank 119.936.957 Sabancı Holding 107.247.100 SASA Polyester 104.028.526 Pegasus 98.980.304 Halkbank 83.664.633 Turkcell 73.863.652 Koç Holding 71.656.584 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara