Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları481.151.362Kardemir (D)399.265.446Ereğli Demir Çelik345.950.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları481.151.362
Kardemir (D)399.265.446
Ereğli Demir Çelik345.950.434
Emlak Konut GMYO270.207.294
Garanti BBVA255.286.385
Koza Altın221.953.963
Karsan Otomotiv217.900.296
Yapı ve Kredi Bankası184.006.130
Tüpraş149.815.331
Bim Mağazalar149.508.165
Koza Madencilik143.181.806
Petkim142.414.465
Şişe Cam129.770.762
Akbank119.936.957
Sabancı Holding107.247.100
SASA Polyester104.028.526
Pegasus98.980.304
Halkbank83.664.633
Turkcell73.863.652
Koç Holding71.656.584
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi
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