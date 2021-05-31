Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları481.151.362Kardemir (D)399.265.446Ereğli Demir Çelik345.950.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|481.151.362
|Kardemir (D)
|399.265.446
|Ereğli Demir Çelik
|345.950.434
|Emlak Konut GMYO
|270.207.294
|Garanti BBVA
|255.286.385
|Koza Altın
|221.953.963
|Karsan Otomotiv
|217.900.296
|Yapı ve Kredi Bankası
|184.006.130
|Tüpraş
|149.815.331
|Bim Mağazalar
|149.508.165
|Koza Madencilik
|143.181.806
|Petkim
|142.414.465
|Şişe Cam
|129.770.762
|Akbank
|119.936.957
|Sabancı Holding
|107.247.100
|SASA Polyester
|104.028.526
|Pegasus
|98.980.304
|Halkbank
|83.664.633
|Turkcell
|73.863.652
|Koç Holding
|71.656.584
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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