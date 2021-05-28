Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası614.911.936Türk Hava Yolları604.028.449Ereğli Demir Çelik426.811.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 614.911.936 Türk Hava Yolları 604.028.449 Ereğli Demir Çelik 426.811.325 Yapı ve Kredi Bankası 378.026.290 Bim Mağazalar 325.822.362 Koza Altın 295.250.724 Tüpraş 258.314.328 Kardemir (D) 246.927.217 ASELSAN 237.322.062 Şişe Cam 232.204.791 Emlak Konut GMYO 209.921.261 SASA Polyester 209.659.711 Ford Otosan 185.963.487 Sabancı Holding 165.860.825 Akbank 163.339.519 Koza Madencilik 156.463.403 Koç Holding 151.143.683 Karsan Otomotiv 137.656.805 Petkim 136.851.536 Vakıflar Bankası 134.577.571 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 514 bin 600 liraya geriledi Altının kilogramı 516 bin 750 liraya yükseldi