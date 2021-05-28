Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası614.911.936Türk Hava Yolları604.028.449Ereğli Demir Çelik426.811.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası614.911.936
Türk Hava Yolları604.028.449
Ereğli Demir Çelik426.811.325
Yapı ve Kredi Bankası378.026.290
Bim Mağazalar325.822.362
Koza Altın295.250.724
Tüpraş258.314.328
Kardemir (D)246.927.217
ASELSAN237.322.062
Şişe Cam232.204.791
Emlak Konut GMYO209.921.261
SASA Polyester209.659.711
Ford Otosan185.963.487
Sabancı Holding165.860.825
Akbank163.339.519
Koza Madencilik156.463.403
Koç Holding151.143.683
Karsan Otomotiv137.656.805
Petkim136.851.536
Vakıflar Bankası134.577.571
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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