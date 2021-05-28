Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası614.911.936Türk Hava Yolları604.028.449Ereğli Demir Çelik426.811.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|614.911.936
|Türk Hava Yolları
|604.028.449
|Ereğli Demir Çelik
|426.811.325
|Yapı ve Kredi Bankası
|378.026.290
|Bim Mağazalar
|325.822.362
|Koza Altın
|295.250.724
|Tüpraş
|258.314.328
|Kardemir (D)
|246.927.217
|ASELSAN
|237.322.062
|Şişe Cam
|232.204.791
|Emlak Konut GMYO
|209.921.261
|SASA Polyester
|209.659.711
|Ford Otosan
|185.963.487
|Sabancı Holding
|165.860.825
|Akbank
|163.339.519
|Koza Madencilik
|156.463.403
|Koç Holding
|151.143.683
|Karsan Otomotiv
|137.656.805
|Petkim
|136.851.536
|Vakıflar Bankası
|134.577.571
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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