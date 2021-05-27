Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları858.694.573Garanti Bankası464.318.402Yapı ve Kredi Bankası263.712.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|858.694.573
|Garanti Bankası
|464.318.402
|Yapı ve Kredi Bankası
|263.712.013
|Koza Altın
|226.841.464
|Pegasus
|217.220.227
|Tüpraş
|195.674.692
|Kardemir (D)
|177.396.201
|Şişe Cam
|177.239.695
|Karsan Otomotiv
|167.046.712
|Emlak Konut GMYO
|165.974.441
|Ereğli Demir Çelik
|165.352.760
|Petkim
|140.666.252
|Doğan Holding
|140.179.700
|Koç Holding
|128.911.826
|Akbank
|124.296.610
|Ford Otosan
|114.435.909
|Sabancı Holding
|110.837.371
|Vakıflar Bankası
|109.744.546
|Koza Madencilik
|108.070.971
|Bim Mağazalar
|103.953.426
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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