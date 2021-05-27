Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları858.694.573Garanti Bankası464.318.402Yapı ve Kredi Bankası263.712.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları858.694.573
Garanti Bankası464.318.402
Yapı ve Kredi Bankası263.712.013
Koza Altın226.841.464
Pegasus217.220.227
Tüpraş195.674.692
Kardemir (D)177.396.201
Şişe Cam177.239.695
Karsan Otomotiv167.046.712
Emlak Konut GMYO165.974.441
Ereğli Demir Çelik165.352.760
Petkim140.666.252
Doğan Holding140.179.700
Koç Holding128.911.826
Akbank124.296.610
Ford Otosan114.435.909
Sabancı Holding110.837.371
Vakıflar Bankası109.744.546
Koza Madencilik108.070.971
Bim Mağazalar103.953.426
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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