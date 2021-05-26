Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.018.023.857Türk Hava Yolları558.879.230Koza Altın501.405.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.018.023.857
|Türk Hava Yolları
|558.879.230
|Koza Altın
|501.405.758
|Kardemir (D)
|381.879.885
|Petkim
|346.254.972
|Yapı ve Kredi Bankası
|316.919.759
|Ereğli Demir Çelik
|289.886.034
|Karsan Otomotiv
|259.864.776
|Emlak Konut GMYO
|248.200.257
|Şişe Cam
|233.338.934
|Doğan Holding
|231.059.139
|Koza Madencilik
|213.173.577
|Tüpraş
|206.903.163
|Akbank
|167.719.291
|Koç Holding
|145.588.021
|Bim Mağazalar
|136.710.305
|İş Bankası (C)
|130.568.746
|Sabancı Holding
|127.137.375
|ASELSAN
|120.368.597
|Turkcell
|116.819.462
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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