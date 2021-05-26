Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.018.023.857Türk Hava Yolları558.879.230Koza Altın501.405.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.018.023.857
Türk Hava Yolları558.879.230
Koza Altın501.405.758
Kardemir (D)381.879.885
Petkim346.254.972
Yapı ve Kredi Bankası316.919.759
Ereğli Demir Çelik289.886.034
Karsan Otomotiv259.864.776
Emlak Konut GMYO248.200.257
Şişe Cam233.338.934
Doğan Holding231.059.139
Koza Madencilik213.173.577
Tüpraş206.903.163
Akbank167.719.291
Koç Holding145.588.021
Bim Mağazalar136.710.305
İş Bankası (C)130.568.746
Sabancı Holding127.137.375
ASELSAN120.368.597
Turkcell116.819.462
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi
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