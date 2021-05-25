Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası755.676.235Karsan Otomotiv543.300.709Ereğli Demir Çelik340.721.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası755.676.235
Karsan Otomotiv543.300.709
Ereğli Demir Çelik340.721.042
SASA Polyester288.059.740
Fenerbahçe Futbol261.318.892
Kardemir (D)246.371.478
Petkim217.910.963
Koza Altın203.801.655
Arçelik198.492.772
Türk Hava Yolları193.154.526
Akbank170.788.961
Emlak Konut GMYO169.391.689
Aselsan166.168.849
Şişe Cam165.061.772
Ford Otosan154.809.705
Turkcell145.829.641
Koç Holding135.802.738
İş Bankası (C)132.368.710
Koza Madencilik117.031.342
Vestel113.071.832
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi
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