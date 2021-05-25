Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası755.676.235Karsan Otomotiv543.300.709Ereğli Demir Çelik340.721.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|755.676.235
|Karsan Otomotiv
|543.300.709
|Ereğli Demir Çelik
|340.721.042
|SASA Polyester
|288.059.740
|Fenerbahçe Futbol
|261.318.892
|Kardemir (D)
|246.371.478
|Petkim
|217.910.963
|Koza Altın
|203.801.655
|Arçelik
|198.492.772
|Türk Hava Yolları
|193.154.526
|Akbank
|170.788.961
|Emlak Konut GMYO
|169.391.689
|Aselsan
|166.168.849
|Şişe Cam
|165.061.772
|Ford Otosan
|154.809.705
|Turkcell
|145.829.641
|Koç Holding
|135.802.738
|İş Bankası (C)
|132.368.710
|Koza Madencilik
|117.031.342
|Vestel
|113.071.832
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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