Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası592.159.255Koza Altın459.078.670ASELSAN392.844.390Petkim369.628.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 592.159.255 Koza Altın 459.078.670 ASELSAN 392.844.390 Petkim 369.628.665 Kardemir (D) 335.959.001 Koza Madencilik 300.634.375 Karsan Otomotiv 289.060.753 Türk Hava Yolları 288.547.210 Ereğli Demir Çelik 272.106.993 Fenerbahçe Futbol 270.870.362 Şişe Cam 235.295.273 Yapı ve Kredi Bankası 162.956.712 İpek Doğal Enerji 143.615.141 Akbank 143.158.214 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 135.852.104 Gübre Fabrikaları 135.059.596 Vakıflar Bankası 132.276.501 Doğan Holding 127.797.169 Vestel 122.026.813 Bim Mağazalar 111.801.011 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara