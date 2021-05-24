Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası592.159.255Koza Altın459.078.670ASELSAN392.844.390Petkim369.628.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|592.159.255
|Koza Altın
|459.078.670
|ASELSAN
|392.844.390
|Petkim
|369.628.665
|Kardemir (D)
|335.959.001
|Koza Madencilik
|300.634.375
|Karsan Otomotiv
|289.060.753
|Türk Hava Yolları
|288.547.210
|Ereğli Demir Çelik
|272.106.993
|Fenerbahçe Futbol
|270.870.362
|Şişe Cam
|235.295.273
|Yapı ve Kredi Bankası
|162.956.712
|İpek Doğal Enerji
|143.615.141
|Akbank
|143.158.214
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|135.852.104
|Gübre Fabrikaları
|135.059.596
|Vakıflar Bankası
|132.276.501
|Doğan Holding
|127.797.169
|Vestel
|122.026.813
|Bim Mağazalar
|111.801.011
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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