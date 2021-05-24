Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası592.159.255Koza Altın459.078.670ASELSAN392.844.390Petkim369.628.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası592.159.255
Koza Altın459.078.670
ASELSAN392.844.390
Petkim369.628.665
Kardemir (D)335.959.001
Koza Madencilik300.634.375
Karsan Otomotiv289.060.753
Türk Hava Yolları288.547.210
Ereğli Demir Çelik272.106.993
Fenerbahçe Futbol270.870.362
Şişe Cam235.295.273
Yapı ve Kredi Bankası162.956.712
İpek Doğal Enerji143.615.141
Akbank143.158.214
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası135.852.104
Gübre Fabrikaları135.059.596
Vakıflar Bankası132.276.501
Doğan Holding127.797.169
Vestel122.026.813
Bim Mağazalar111.801.011
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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