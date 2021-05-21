Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKardemir (D)493.070.143Garanti Bankası446.821.842Tüpraş345.993.729Türk Hava Yolları344.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Kardemir (D) 493.070.143 Garanti Bankası 446.821.842 Tüpraş 345.993.729 Türk Hava Yolları 344.382.952 Jantsa Jant Sanayi 338.472.263 Ereğli Demir Çelik 289.683.310 Fenerbahçe Futbol 265.254.511 Koza Altın 251.617.096 Yapı ve Kredi Bankası 235.531.582 Sasa Polyester 232.343.929 Şişe Cam 194.004.964 Petkim 189.294.130 Koza Madencilik 172.074.263 Akbank 168.510.668 ASELSAN 141.621.636 Sabancı Holding 135.486.517 Vestel 102.767.559 Pegasus 102.154.828 Karsan Otomotiv 100.980.051 İş Bankası (C) 94.359.792 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 503 bin 500 liraya yükseldi