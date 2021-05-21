Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKardemir (D)493.070.143Garanti Bankası446.821.842Tüpraş345.993.729Türk Hava Yolları344.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|493.070.143
|Garanti Bankası
|446.821.842
|Tüpraş
|345.993.729
|Türk Hava Yolları
|344.382.952
|Jantsa Jant Sanayi
|338.472.263
|Ereğli Demir Çelik
|289.683.310
|Fenerbahçe Futbol
|265.254.511
|Koza Altın
|251.617.096
|Yapı ve Kredi Bankası
|235.531.582
|Sasa Polyester
|232.343.929
|Şişe Cam
|194.004.964
|Petkim
|189.294.130
|Koza Madencilik
|172.074.263
|Akbank
|168.510.668
|ASELSAN
|141.621.636
|Sabancı Holding
|135.486.517
|Vestel
|102.767.559
|Pegasus
|102.154.828
|Karsan Otomotiv
|100.980.051
|İş Bankası (C)
|94.359.792
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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