Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKardemir (D)493.070.143Garanti Bankası446.821.842Tüpraş345.993.729Türk Hava Yolları344.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Kardemir (D)493.070.143
Garanti Bankası446.821.842
Tüpraş345.993.729
Türk Hava Yolları344.382.952
Jantsa Jant Sanayi338.472.263
Ereğli Demir Çelik289.683.310
Fenerbahçe Futbol265.254.511
Koza Altın251.617.096
Yapı ve Kredi Bankası235.531.582
Sasa Polyester232.343.929
Şişe Cam194.004.964
Petkim189.294.130
Koza Madencilik172.074.263
Akbank168.510.668
ASELSAN141.621.636
Sabancı Holding135.486.517
Vestel102.767.559
Pegasus102.154.828
Karsan Otomotiv100.980.051
İş Bankası (C)94.359.792
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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