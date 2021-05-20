Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası620.732.995Petkim476.819.010Türk Hava Yolları460.328.439Koza Altın400.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 620.732.995 Petkim 476.819.010 Türk Hava Yolları 460.328.439 Koza Altın 400.013.468 Ereğli Demir Çelik 399.239.197 Kardemir (D) 313.804.410 Şişe Cam 293.250.700 Fenerbahçe Futbol 275.703.430 Jantsa Jant Sanayi 246.703.088 Karsan Otomotiv 208.372.189 Koza Madencilik 204.379.995 Tüpraş 199.652.207 Akbank 193.937.000 Emlak Konut GMYO 165.966.900 Yapı ve Kredi Bankası 159.675.554 Bim Mağazalar 132.607.489 Vestel 128.698.000 Doğan Holding 127.686.389 ASELSAN 125.510.233 İpek Doğal Enerji 124.721.542 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 500 bin 450 liraya yükseldi