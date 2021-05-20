Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası620.732.995Petkim476.819.010Türk Hava Yolları460.328.439Koza Altın400.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|620.732.995
|Petkim
|476.819.010
|Türk Hava Yolları
|460.328.439
|Koza Altın
|400.013.468
|Ereğli Demir Çelik
|399.239.197
|Kardemir (D)
|313.804.410
|Şişe Cam
|293.250.700
|Fenerbahçe Futbol
|275.703.430
|Jantsa Jant Sanayi
|246.703.088
|Karsan Otomotiv
|208.372.189
|Koza Madencilik
|204.379.995
|Tüpraş
|199.652.207
|Akbank
|193.937.000
|Emlak Konut GMYO
|165.966.900
|Yapı ve Kredi Bankası
|159.675.554
|Bim Mağazalar
|132.607.489
|Vestel
|128.698.000
|Doğan Holding
|127.686.389
|ASELSAN
|125.510.233
|İpek Doğal Enerji
|124.721.542
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500