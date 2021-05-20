Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası620.732.995Petkim476.819.010Türk Hava Yolları460.328.439Koza Altın400.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası620.732.995
Petkim476.819.010
Türk Hava Yolları460.328.439
Koza Altın400.013.468
Ereğli Demir Çelik399.239.197
Kardemir (D)313.804.410
Şişe Cam293.250.700
Fenerbahçe Futbol275.703.430
Jantsa Jant Sanayi246.703.088
Karsan Otomotiv208.372.189
Koza Madencilik204.379.995
Tüpraş199.652.207
Akbank193.937.000
Emlak Konut GMYO165.966.900
Yapı ve Kredi Bankası159.675.554
Bim Mağazalar132.607.489
Vestel128.698.000
Doğan Holding127.686.389
ASELSAN125.510.233
İpek Doğal Enerji124.721.542
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi
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