Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası696.430.770Şişe Cam676.767.770Koza Altın661.828.815Ereğli Demir Çelik341.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|696.430.770
|Şişe Cam
|676.767.770
|Koza Altın
|661.828.815
|Ereğli Demir Çelik
|341.533.351
|Türk Hava Yolları
|334.657.785
|Koza Madencilik
|275.100.400
|Kardemir (D)
|269.325.723
|Petkim
|211.887.764
|Jantsa Jant Sanayi
|182.202.026
|Karsan Otomotiv
|179.198.853
|İpek Doğal Enerji
|173.919.340
|Fenerbahçe Futbol
|168.928.227
|Akbank
|162.436.301
|Tüpraş
|150.980.894
|Ford Otosan
|142.555.752
|Vestel
|132.371.910
|Pegasus
|123.837.711
|İş Bankası (C)
|117.806.673
|Sabancı Holding
|110.520.647
|Emlak Konut GMYO
|107.987.856
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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