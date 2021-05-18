Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası696.430.770Şişe Cam676.767.770Koza Altın661.828.815Ereğli Demir Çelik341.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası696.430.770
Şişe Cam676.767.770
Koza Altın661.828.815
Ereğli Demir Çelik341.533.351
Türk Hava Yolları334.657.785
Koza Madencilik275.100.400
Kardemir (D)269.325.723
Petkim211.887.764
Jantsa Jant Sanayi182.202.026
Karsan Otomotiv179.198.853
İpek Doğal Enerji173.919.340
Fenerbahçe Futbol168.928.227
Akbank162.436.301
Tüpraş150.980.894
Ford Otosan142.555.752
Vestel132.371.910
Pegasus123.837.711
İş Bankası (C)117.806.673
Sabancı Holding110.520.647
Emlak Konut GMYO107.987.856

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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