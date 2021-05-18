Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası696.430.770Şişe Cam676.767.770Koza Altın661.828.815Ereğli Demir Çelik341.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 696.430.770 Şişe Cam 676.767.770 Koza Altın 661.828.815 Ereğli Demir Çelik 341.533.351 Türk Hava Yolları 334.657.785 Koza Madencilik 275.100.400 Kardemir (D) 269.325.723 Petkim 211.887.764 Jantsa Jant Sanayi 182.202.026 Karsan Otomotiv 179.198.853 İpek Doğal Enerji 173.919.340 Fenerbahçe Futbol 168.928.227 Akbank 162.436.301 Tüpraş 150.980.894 Ford Otosan 142.555.752 Vestel 132.371.910 Pegasus 123.837.711 İş Bankası (C) 117.806.673 Sabancı Holding 110.520.647 Emlak Konut GMYO 107.987.856 Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 493 bin liraya yükseldi