Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEreğli Demir Çelik580.283.680Garanti Bankası553.664.642Petkim382.508.584Koza Altın361.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Ereğli Demir Çelik580.283.680
Garanti Bankası553.664.642
Petkim382.508.584
Koza Altın361.403.318
Türk Hava Yolları349.918.209
Şişe Cam328.644.023
Kardemir (D)285.460.133
Tüpraş265.888.541
Jantsa Jant Sanayi194.100.214
Karsan Otomotiv186.424.693
Sasa Polyester166.708.858
Koç Holding157.094.706
Yapı ve Kredi Bankası150.574.551
Akbank146.267.181
Pegasus145.861.679
Sabancı Holding112.363.837
Koza Madencilik99.480.529
Vakıflar Bankası83.807.045
İş Bankası (C)83.136.729
TAV Havalimanları82.128.845
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi
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