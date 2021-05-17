Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEreğli Demir Çelik580.283.680Garanti Bankası553.664.642Petkim382.508.584Koza Altın361.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Ereğli Demir Çelik
|580.283.680
|Garanti Bankası
|553.664.642
|Petkim
|382.508.584
|Koza Altın
|361.403.318
|Türk Hava Yolları
|349.918.209
|Şişe Cam
|328.644.023
|Kardemir (D)
|285.460.133
|Tüpraş
|265.888.541
|Jantsa Jant Sanayi
|194.100.214
|Karsan Otomotiv
|186.424.693
|Sasa Polyester
|166.708.858
|Koç Holding
|157.094.706
|Yapı ve Kredi Bankası
|150.574.551
|Akbank
|146.267.181
|Pegasus
|145.861.679
|Sabancı Holding
|112.363.837
|Koza Madencilik
|99.480.529
|Vakıflar Bankası
|83.807.045
|İş Bankası (C)
|83.136.729
|TAV Havalimanları
|82.128.845
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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