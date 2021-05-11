Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKardemir (D)757.307.759Koza Altın625.953.069Türk Hava Yolları596.008.461Petkim566.463.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|757.307.759
|Koza Altın
|625.953.069
|Türk Hava Yolları
|596.008.461
|Petkim
|566.463.428
|Garanti Bankası
|453.512.013
|Ereğli Demir Çelik
|355.264.580
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|309.333.672
|İpek Doğal Enerji
|215.911.050
|Koza Madencilik
|211.692.690
|Tüpraş
|196.332.048
|Pegasus
|177.713.099
|Kartonsan
|167.888.467
|Doğan Holding
|163.770.968
|Şişe Cam
|163.745.434
|Çemaş Döküm
|153.866.010
|Jantsa Jant Sanayi
|143.578.300
|Yapı ve Kredi Bankası
|143.167.085
|Akbank
|143.022.355
|Doğuş Otomotiv
|129.024.391
|Ford Otosan
|125.543.495
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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