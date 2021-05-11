Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKardemir (D)757.307.759Koza Altın625.953.069Türk Hava Yolları596.008.461Petkim566.463.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Kardemir (D) 757.307.759 Koza Altın 625.953.069 Türk Hava Yolları 596.008.461 Petkim 566.463.428 Garanti Bankası 453.512.013 Ereğli Demir Çelik 355.264.580 Teknosa İç ve Dış Ticaret 309.333.672 İpek Doğal Enerji 215.911.050 Koza Madencilik 211.692.690 Tüpraş 196.332.048 Pegasus 177.713.099 Kartonsan 167.888.467 Doğan Holding 163.770.968 Şişe Cam 163.745.434 Çemaş Döküm 153.866.010 Jantsa Jant Sanayi 143.578.300 Yapı ve Kredi Bankası 143.167.085 Akbank 143.022.355 Doğuş Otomotiv 129.024.391 Ford Otosan 125.543.495 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara