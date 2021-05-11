Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKardemir (D)757.307.759Koza Altın625.953.069Türk Hava Yolları596.008.461Petkim566.463.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Kardemir (D)757.307.759
Koza Altın625.953.069
Türk Hava Yolları596.008.461
Petkim566.463.428
Garanti Bankası453.512.013
Ereğli Demir Çelik355.264.580
Teknosa İç ve Dış Ticaret309.333.672
İpek Doğal Enerji215.911.050
Koza Madencilik211.692.690
Tüpraş196.332.048
Pegasus177.713.099
Kartonsan167.888.467
Doğan Holding163.770.968
Şişe Cam163.745.434
Çemaş Döküm153.866.010
Jantsa Jant Sanayi143.578.300
Yapı ve Kredi Bankası143.167.085
Akbank143.022.355
Doğuş Otomotiv129.024.391
Ford Otosan125.543.495
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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