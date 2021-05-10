Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası633.311.787Türk Hava Yolları609.109.284Koza Altın543.239.039Petkim529.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası633.311.787
Türk Hava Yolları609.109.284
Koza Altın543.239.039
Petkim529.576.566
Kardemir (D)465.119.627
Şişe Cam409.403.299
Ereğli Demir Çelik330.834.723
Tüpraş237.256.923
Pegasus218.324.828
Yapı ve Kredi Bankası204.484.199
Emlak Konut GMYO189.799.040
Doğan Holding185.413.394
Akbank184.940.716
Karsan Otomotiv182.913.711
Gübre Fabrikaları178.362.352
Teknosa İç ve Dış Ticaret176.809.187
SASA Polyester161.876.245
İş Bankası (C)148.744.949
Bim Mağazalar136.550.532
Koç Holding132.975.782
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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