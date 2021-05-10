Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası633.311.787Türk Hava Yolları609.109.284Koza Altın543.239.039Petkim529.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|633.311.787
|Türk Hava Yolları
|609.109.284
|Koza Altın
|543.239.039
|Petkim
|529.576.566
|Kardemir (D)
|465.119.627
|Şişe Cam
|409.403.299
|Ereğli Demir Çelik
|330.834.723
|Tüpraş
|237.256.923
|Pegasus
|218.324.828
|Yapı ve Kredi Bankası
|204.484.199
|Emlak Konut GMYO
|189.799.040
|Doğan Holding
|185.413.394
|Akbank
|184.940.716
|Karsan Otomotiv
|182.913.711
|Gübre Fabrikaları
|178.362.352
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|176.809.187
|SASA Polyester
|161.876.245
|İş Bankası (C)
|148.744.949
|Bim Mağazalar
|136.550.532
|Koç Holding
|132.975.782
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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