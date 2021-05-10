Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası633.311.787Türk Hava Yolları609.109.284Koza Altın543.239.039Petkim529.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 633.311.787 Türk Hava Yolları 609.109.284 Koza Altın 543.239.039 Petkim 529.576.566 Kardemir (D) 465.119.627 Şişe Cam 409.403.299 Ereğli Demir Çelik 330.834.723 Tüpraş 237.256.923 Pegasus 218.324.828 Yapı ve Kredi Bankası 204.484.199 Emlak Konut GMYO 189.799.040 Doğan Holding 185.413.394 Akbank 184.940.716 Karsan Otomotiv 182.913.711 Gübre Fabrikaları 178.362.352 Teknosa İç ve Dış Ticaret 176.809.187 SASA Polyester 161.876.245 İş Bankası (C) 148.744.949 Bim Mağazalar 136.550.532 Koç Holding 132.975.782 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara