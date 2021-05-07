Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiPetkim3.451.623.600Koza Altın1.200.861.577Garanti Bankası845.817.183Kardemir (D)665.665.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Petkim
|3.451.623.600
|Koza Altın
|1.200.861.577
|Garanti Bankası
|845.817.183
|Kardemir (D)
|665.665.359
|Tüpraş
|587.329.045
|Ereğli Demir Çelik
|386.841.372
|Yapı ve Kredi Bankası
|381.296.985
|Türk Hava Yolları
|329.708.513
|Akbank
|323.984.827
|Koza Madencilik
|322.582.734
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|289.735.819
|Ford Otosan
|287.562.558
|ASELSAN
|268.670.380
|İş Bankası (C)
|226.734.205
|Jantsa Jant Sanayi
|202.746.203
|Şişe Cam
|197.373.188
|Koç Holding
|195.796.930
|İpek Doğal Enerji
|190.743.793
|Sabancı Holding
|156.122.157
|Bim Mağazalar
|154.385.669
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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