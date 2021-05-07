Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiPetkim3.451.623.600Koza Altın1.200.861.577Garanti Bankası845.817.183Kardemir (D)665.665.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Petkim 3.451.623.600 Koza Altın 1.200.861.577 Garanti Bankası 845.817.183 Kardemir (D) 665.665.359 Tüpraş 587.329.045 Ereğli Demir Çelik 386.841.372 Yapı ve Kredi Bankası 381.296.985 Türk Hava Yolları 329.708.513 Akbank 323.984.827 Koza Madencilik 322.582.734 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 289.735.819 Ford Otosan 287.562.558 ASELSAN 268.670.380 İş Bankası (C) 226.734.205 Jantsa Jant Sanayi 202.746.203 Şişe Cam 197.373.188 Koç Holding 195.796.930 İpek Doğal Enerji 190.743.793 Sabancı Holding 156.122.157 Bim Mağazalar 154.385.669 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 478 bin 850 lira oldu Altının kilogramı 477 bin 500 lira oldu