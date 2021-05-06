Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKardemir (D)2.379.420.299Türk Hava Yolları627.091.372Ereğli Demir Çelik562.545.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|2.379.420.299
|Türk Hava Yolları
|627.091.372
|Ereğli Demir Çelik
|562.545.492
|Garanti Bankası
|504.491.625
|Petkim
|428.848.158
|Koza Altın
|285.498.171
|Tüpraş
|219.292.632
|Pegasus
|207.738.252
|Ford Otosan
|184.296.569
|Yapı ve Kredi Bankası
|156.167.148
|Arçelik
|149.663.914
|Sabancı Holding
|142.767.497
|Sasa Polyester
|122.900.760
|Bim Mağazalar
|108.242.442
|Migros Ticaret
|103.012.697
|Şişe Cam
|101.123.613
|Akbank
|99.486.240
|Türk Telekom
|95.022.209
|Hektaş
|92.169.527
|Koç Holding
|82.681.967
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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