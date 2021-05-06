Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKardemir (D)2.379.420.299Türk Hava Yolları627.091.372Ereğli Demir Çelik562.545.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Kardemir (D)2.379.420.299
Türk Hava Yolları627.091.372
Ereğli Demir Çelik562.545.492
Garanti Bankası504.491.625
Petkim428.848.158
Koza Altın285.498.171
Tüpraş219.292.632
Pegasus207.738.252
Ford Otosan184.296.569
Yapı ve Kredi Bankası156.167.148
Arçelik149.663.914
Sabancı Holding142.767.497
Sasa Polyester122.900.760
Bim Mağazalar108.242.442
Migros Ticaret103.012.697
Şişe Cam101.123.613
Akbank99.486.240
Türk Telekom95.022.209
Hektaş92.169.527
Koç Holding82.681.967
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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