Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEreğli Demir Çelik496.067.581Petkim443.405.927Garanti Bankası414.623.463Koza Altın409.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Ereğli Demir Çelik 496.067.581 Petkim 443.405.927 Garanti Bankası 414.623.463 Koza Altın 409.974.998 Hektaş 345.965.212 Kardemir (D) 314.504.658 Türk Hava Yolları 313.300.659 Ford Otosan 285.408.520 Tüpraş 183.884.683 Şişe Cam 180.795.473 Sabancı Holding 162.902.352 Vestel 136.932.860 Emlak Konut GMYO 133.765.522 Pegasus 130.914.375 SASA Polyester 130.131.895 Çimsa 129.658.141 Yapı ve Kredi Bankası 121.673.739 Karsan Otomotiv 109.048.800 Turkcell 107.718.024 Koç Holding 105.862.423 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 474 bin liraya yükseldi