Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEreğli Demir Çelik496.067.581Petkim443.405.927Garanti Bankası414.623.463Koza Altın409.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Ereğli Demir Çelik
|496.067.581
|Petkim
|443.405.927
|Garanti Bankası
|414.623.463
|Koza Altın
|409.974.998
|Hektaş
|345.965.212
|Kardemir (D)
|314.504.658
|Türk Hava Yolları
|313.300.659
|Ford Otosan
|285.408.520
|Tüpraş
|183.884.683
|Şişe Cam
|180.795.473
|Sabancı Holding
|162.902.352
|Vestel
|136.932.860
|Emlak Konut GMYO
|133.765.522
|Pegasus
|130.914.375
|SASA Polyester
|130.131.895
|Çimsa
|129.658.141
|Yapı ve Kredi Bankası
|121.673.739
|Karsan Otomotiv
|109.048.800
|Turkcell
|107.718.024
|Koç Holding
|105.862.423
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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