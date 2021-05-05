Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEreğli Demir Çelik496.067.581Petkim443.405.927Garanti Bankası414.623.463Koza Altın409.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Ereğli Demir Çelik496.067.581
Petkim443.405.927
Garanti Bankası414.623.463
Koza Altın409.974.998
Hektaş345.965.212
Kardemir (D)314.504.658
Türk Hava Yolları313.300.659
Ford Otosan285.408.520
Tüpraş183.884.683
Şişe Cam180.795.473
Sabancı Holding162.902.352
Vestel136.932.860
Emlak Konut GMYO133.765.522
Pegasus130.914.375
SASA Polyester130.131.895
Çimsa129.658.141
Yapı ve Kredi Bankası121.673.739
Karsan Otomotiv109.048.800
Turkcell107.718.024
Koç Holding105.862.423
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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