Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEreğli Demir Çelik1.008.420.126Türk Hava Yolları628.006.936Petkim431.654.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Ereğli Demir Çelik1.008.420.126
Türk Hava Yolları628.006.936
Petkim431.654.862
Garanti Bankası379.043.663
Koza Altın360.851.326
Şişe Cam315.959.974
Kardemir (D)268.172.868
Koç Holding257.930.497
Pegasus183.086.456
Akbank179.049.098
Hektaş162.745.365
Yapı ve Kredi Bankası161.526.842
SASAa Polyester150.509.019
Tüpraş147.359.824
Turkcell144.062.435
Sabancı Holding139.606.913
Tekfen Holding138.197.357
Ford Otosan129.071.316
Fenerbahçe Futbol115.389.560
Karsan Otomotiv111.906.465
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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