Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEreğli Demir Çelik1.008.420.126Türk Hava Yolları628.006.936Petkim431.654.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Ereğli Demir Çelik
|1.008.420.126
|Türk Hava Yolları
|628.006.936
|Petkim
|431.654.862
|Garanti Bankası
|379.043.663
|Koza Altın
|360.851.326
|Şişe Cam
|315.959.974
|Kardemir (D)
|268.172.868
|Koç Holding
|257.930.497
|Pegasus
|183.086.456
|Akbank
|179.049.098
|Hektaş
|162.745.365
|Yapı ve Kredi Bankası
|161.526.842
|SASAa Polyester
|150.509.019
|Tüpraş
|147.359.824
|Turkcell
|144.062.435
|Sabancı Holding
|139.606.913
|Tekfen Holding
|138.197.357
|Ford Otosan
|129.071.316
|Fenerbahçe Futbol
|115.389.560
|Karsan Otomotiv
|111.906.465
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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