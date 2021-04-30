Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKoza Altın644.430.455Türk Hava Yolları513.708.436Petkim410.060.477Ereğli Demir Çelik404.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Koza Altın 644.430.455 Türk Hava Yolları 513.708.436 Petkim 410.060.477 Ereğli Demir Çelik 404.131.165 Garanti Bankası 369.647.910 Kardemir (D) 330.145.501 Şişe Cam 329.322.758 Koza Madencilik 180.063.508 Emlak Konut GMYO 178.637.252 Pegasus 165.268.595 Tüpraş 149.616.150 Otokar 145.011.303 Yapı ve Kredi Bankası 141.319.473 SASA Polyester 139.843.492 Doğan Holding 131.405.706 Tekfen Holding 129.985.181 Akbank 123.068.659 TAV Havalimanları 122.152.687 İpek Doğal Enerji 121.768.254 Gözde Girişim 112.817.958 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 466 bin 500 liraya geriledi Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 470 lira seviyesinden işlem görüyor