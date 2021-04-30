Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKoza Altın644.430.455Türk Hava Yolları513.708.436Petkim410.060.477Ereğli Demir Çelik404.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Koza Altın644.430.455
Türk Hava Yolları513.708.436
Petkim410.060.477
Ereğli Demir Çelik404.131.165
Garanti Bankası369.647.910
Kardemir (D)330.145.501
Şişe Cam329.322.758
Koza Madencilik180.063.508
Emlak Konut GMYO178.637.252
Pegasus165.268.595
Tüpraş149.616.150
Otokar145.011.303
Yapı ve Kredi Bankası141.319.473
SASA Polyester139.843.492
Doğan Holding131.405.706
Tekfen Holding129.985.181
Akbank123.068.659
TAV Havalimanları122.152.687
İpek Doğal Enerji121.768.254
Gözde Girişim112.817.958
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Altının kilogramı 466 bin 500 liraya geriledi
Altının kilogramı 466 bin 500 liraya geriledi
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 470 lira seviyesinden işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 470 lira seviyesinden işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Hulusi Akar Engin Altay Adnan Menderes Fahrettin Altun
Magazin Ebru Gündeş Özcan Deniz Hülya Avşar Serdar Ortaç
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Ünal Karaman Yılmaz Vural Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 13:57:34. #1.15#

title