Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKoza Altın644.430.455Türk Hava Yolları513.708.436Petkim410.060.477Ereğli Demir Çelik404.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Koza Altın
|644.430.455
|Türk Hava Yolları
|513.708.436
|Petkim
|410.060.477
|Ereğli Demir Çelik
|404.131.165
|Garanti Bankası
|369.647.910
|Kardemir (D)
|330.145.501
|Şişe Cam
|329.322.758
|Koza Madencilik
|180.063.508
|Emlak Konut GMYO
|178.637.252
|Pegasus
|165.268.595
|Tüpraş
|149.616.150
|Otokar
|145.011.303
|Yapı ve Kredi Bankası
|141.319.473
|SASA Polyester
|139.843.492
|Doğan Holding
|131.405.706
|Tekfen Holding
|129.985.181
|Akbank
|123.068.659
|TAV Havalimanları
|122.152.687
|İpek Doğal Enerji
|121.768.254
|Gözde Girişim
|112.817.958
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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