Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası604.275.043Ereğli Demir Çelik360.965.339Petkim308.671.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 604.275.043 Ereğli Demir Çelik 360.965.339 Petkim 308.671.247 SASA Polyester 270.846.200 Akbank 236.499.891 Koza Altın 208.030.708 Arçelik 192.871.818 Şişe Cam 191.533.911 Kardemir (D) 185.686.393 Türk Hava Yolları 181.650.382 Yapı ve Kredi Bankası 171.807.878 Koç Holding 144.198.483 Turkcell 128.562.751 ASELSAN 110.977.413 Hektaş 103.289.946 İş Bankası (C) 99.178.267 Ford Otosan 98.409.167 Sabancı Holding 96.045.234 Tekfen Holding 91.114.577 İş Finansal Kiralama 80.630.625 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 466 bin 500 liraya geriledi Koç Holding'e 21,6 milyar lira fark attı! Borsanın en değerlisi Ereğli Demir Çelik oldu