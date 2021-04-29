Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası604.275.043Ereğli Demir Çelik360.965.339Petkim308.671.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|604.275.043
|Ereğli Demir Çelik
|360.965.339
|Petkim
|308.671.247
|SASA Polyester
|270.846.200
|Akbank
|236.499.891
|Koza Altın
|208.030.708
|Arçelik
|192.871.818
|Şişe Cam
|191.533.911
|Kardemir (D)
|185.686.393
|Türk Hava Yolları
|181.650.382
|Yapı ve Kredi Bankası
|171.807.878
|Koç Holding
|144.198.483
|Turkcell
|128.562.751
|ASELSAN
|110.977.413
|Hektaş
|103.289.946
|İş Bankası (C)
|99.178.267
|Ford Otosan
|98.409.167
|Sabancı Holding
|96.045.234
|Tekfen Holding
|91.114.577
|İş Finansal Kiralama
|80.630.625
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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