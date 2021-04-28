Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEreğli Demir Çelik480.833.285Kardemir (D)406.878.828Garanti Bankası397.274.348Petkim383.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Ereğli Demir Çelik
|480.833.285
|Kardemir (D)
|406.878.828
|Garanti Bankası
|397.274.348
|Petkim
|383.140.214
|Türk Hava Yolları
|306.237.182
|SASA Polyester
|249.593.326
|Vestel
|169.076.510
|Şişe Cam
|166.930.592
|Aselsan
|165.508.224
|Yapı ve Kredi Bankası
|159.370.514
|Tüpraş
|154.428.072
|Ford Otosan
|142.807.246
|Koza Altın
|129.916.618
|Akbank
|126.477.333
|Arçelik
|124.170.419
|Koç Holding
|116.352.354
|Pegasus
|109.582.388
|Turkcell
|106.381.609
|Emlak Konut GMYO
|105.294.886
|TAV Havalimanları
|100.568.959
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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