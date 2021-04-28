Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEreğli Demir Çelik480.833.285Kardemir (D)406.878.828Garanti Bankası397.274.348Petkim383.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Ereğli Demir Çelik 480.833.285 Kardemir (D) 406.878.828 Garanti Bankası 397.274.348 Petkim 383.140.214 Türk Hava Yolları 306.237.182 SASA Polyester 249.593.326 Vestel 169.076.510 Şişe Cam 166.930.592 Aselsan 165.508.224 Yapı ve Kredi Bankası 159.370.514 Tüpraş 154.428.072 Ford Otosan 142.807.246 Koza Altın 129.916.618 Akbank 126.477.333 Arçelik 124.170.419 Koç Holding 116.352.354 Pegasus 109.582.388 Turkcell 106.381.609 Emlak Konut GMYO 105.294.886 TAV Havalimanları 100.568.959 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Koç Holding'e 21,6 milyar lira fark attı! Borsanın en değerlisi Ereğli Demir Çelik oldu Altının kilogramı 477 bin liraya yükseldi