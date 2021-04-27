Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiEreğli Demir Çelik727.276.809Türk Hava Yolları712.038.298Sasa Polyester707.790.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Ereğli Demir Çelik
|727.276.809
|Türk Hava Yolları
|712.038.298
|Sasa Polyester
|707.790.558
|Garanti Bankası
|527.760.701
|Koza Altın
|320.631.018
|Şişe Cam
|295.463.736
|Petkim
|288.672.462
|Arçelik
|278.134.412
|Aselsan
|225.478.524
|Pegasus
|205.503.992
|Kardemir (D)
|202.541.385
|Akbank
|192.388.508
|Yapı ve Kredi Bank.
|153.083.488
|Koç Holding
|148.757.020
|TAV Havalimanları
|146.054.685
|Migros Ticaret
|141.124.712
|Bim Mağazalar
|135.772.653
|Şok Marketler Ticaret
|126.982.754
|Doğan Holding
|120.244.782
|Vestel
|115.662.464
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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