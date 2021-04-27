Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiEreğli Demir Çelik727.276.809Türk Hava Yolları712.038.298Sasa Polyester707.790.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Ereğli Demir Çelik 727.276.809 Türk Hava Yolları 712.038.298 Sasa Polyester 707.790.558 Garanti Bankası 527.760.701 Koza Altın 320.631.018 Şişe Cam 295.463.736 Petkim 288.672.462 Arçelik 278.134.412 Aselsan 225.478.524 Pegasus 205.503.992 Kardemir (D) 202.541.385 Akbank 192.388.508 Yapı ve Kredi Bank. 153.083.488 Koç Holding 148.757.020 TAV Havalimanları 146.054.685 Migros Ticaret 141.124.712 Bim Mağazalar 135.772.653 Şok Marketler Ticaret 126.982.754 Doğan Holding 120.244.782 Vestel 115.662.464 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan Altının kilogramı 477 bin liraya yükseldi