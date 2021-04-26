Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEreğli Demir Çelik599.190.792Garanti Bankası590.277.204Petkim480.324.275Kardemir (D)372.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Ereğli Demir Çelik 599.190.792 Garanti Bankası 590.277.204 Petkim 480.324.275 Kardemir (D) 372.042.867 Türk Hava Yolları 317.064.433 SASA Polyester 232.003.310 Koza Altın 228.752.832 Yapı ve Kredi Bankası 214.181.298 Akbank 159.499.332 Koç Holding 146.639.011 Tüpraş 142.609.724 Şişe Cam 137.820.680 Emlak Konut GMYO 132.833.992 Ford Otosan 128.547.228 Pegasus 111.469.133 TAV Havalimanları 104.087.710 Net Holding 97.789.475 Sabancı Holding 96.797.954 Turkcell 88.747.207 ASELSAN 86.294.780 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara