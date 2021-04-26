Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEreğli Demir Çelik599.190.792Garanti Bankası590.277.204Petkim480.324.275Kardemir (D)372.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Ereğli Demir Çelik
|599.190.792
|Garanti Bankası
|590.277.204
|Petkim
|480.324.275
|Kardemir (D)
|372.042.867
|Türk Hava Yolları
|317.064.433
|SASA Polyester
|232.003.310
|Koza Altın
|228.752.832
|Yapı ve Kredi Bankası
|214.181.298
|Akbank
|159.499.332
|Koç Holding
|146.639.011
|Tüpraş
|142.609.724
|Şişe Cam
|137.820.680
|Emlak Konut GMYO
|132.833.992
|Ford Otosan
|128.547.228
|Pegasus
|111.469.133
|TAV Havalimanları
|104.087.710
|Net Holding
|97.789.475
|Sabancı Holding
|96.797.954
|Turkcell
|88.747.207
|ASELSAN
|86.294.780
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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