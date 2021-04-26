Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEreğli Demir Çelik599.190.792Garanti Bankası590.277.204Petkim480.324.275Kardemir (D)372.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Ereğli Demir Çelik599.190.792
Garanti Bankası590.277.204
Petkim480.324.275
Kardemir (D)372.042.867
Türk Hava Yolları317.064.433
SASA Polyester232.003.310
Koza Altın228.752.832
Yapı ve Kredi Bankası214.181.298
Akbank159.499.332
Koç Holding146.639.011
Tüpraş142.609.724
Şişe Cam137.820.680
Emlak Konut GMYO132.833.992
Ford Otosan128.547.228
Pegasus111.469.133
TAV Havalimanları104.087.710
Net Holding97.789.475
Sabancı Holding96.797.954
Turkcell88.747.207
ASELSAN86.294.780
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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