Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası916.679.753Ereğli Demir Çelik431.072.082Koza Altın293.394.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|916.679.753
|Ereğli Demir Çelik
|431.072.082
|Koza Altın
|293.394.821
|Petkim
|266.557.368
|Kardemir (D)
|248.309.130
|Şişe Cam
|241.660.993
|Akbank
|226.289.399
|Sasa Polyester
|207.356.711
|Türk Hava Yolları
|203.423.054
|Emlak Konut GMYO
|188.381.361
|Koç Holding
|187.319.867
|Yapı ve Kredi Bank.
|183.007.925
|Tüpraş
|170.032.446
|Doğan Holding
|138.154.779
|Turkcell
|127.842.741
|Ford Otosan
|126.500.183
|Vestel
|109.547.181
|Vakıflar Bankası
|100.058.165
|İş Bankası (C)
|98.758.547
|Bim Mağazalar
|97.955.145
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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