Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası916.679.753Ereğli Demir Çelik431.072.082Koza Altın293.394.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası916.679.753
Ereğli Demir Çelik431.072.082
Koza Altın293.394.821
Petkim266.557.368
Kardemir (D)248.309.130
Şişe Cam241.660.993
Akbank226.289.399
Sasa Polyester207.356.711
Türk Hava Yolları203.423.054
Emlak Konut GMYO188.381.361
Koç Holding187.319.867
Yapı ve Kredi Bank.183.007.925
Tüpraş170.032.446
Doğan Holding138.154.779
Turkcell127.842.741
Ford Otosan126.500.183
Vestel109.547.181
Vakıflar Bankası100.058.165
İş Bankası (C)98.758.547
Bim Mağazalar97.955.145
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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