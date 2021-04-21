Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiPetkim685.309.930Garanti Bankası522.778.216Ereğli Demir Çelik496.728.419Kardemir (D)341.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Petkim 685.309.930 Garanti Bankası 522.778.216 Ereğli Demir Çelik 496.728.419 Kardemir (D) 341.853.111 Türk Hava Yolları 251.775.475 Koza Altın 233.995.457 Yapı ve Kredi Bankası 221.810.184 Şişe Cam 215.063.029 Odaş Elektrik 190.585.123 Akbank 169.277.393 Sasa Polyester 159.976.768 Gübre Fabrikaları 159.737.398 Ford Otosan 118.283.453 Emlak Konut GMYO 118.198.961 Vestel 106.899.861 Tüpraş 103.402.835 Bim Mağazalar 102.888.179 Turkcell 100.293.746 Pegasus 99.414.737 İş Bankası (C) 89.729.431 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 461 bin 200 liraya geriledi Altının kilogramı 464 bin 500 liraya yükseldi