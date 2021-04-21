Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiPetkim685.309.930Garanti Bankası522.778.216Ereğli Demir Çelik496.728.419Kardemir (D)341.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Petkim685.309.930
Garanti Bankası522.778.216
Ereğli Demir Çelik496.728.419
Kardemir (D)341.853.111
Türk Hava Yolları251.775.475
Koza Altın233.995.457
Yapı ve Kredi Bankası221.810.184
Şişe Cam215.063.029
Odaş Elektrik190.585.123
Akbank169.277.393
Sasa Polyester159.976.768
Gübre Fabrikaları159.737.398
Ford Otosan118.283.453
Emlak Konut GMYO118.198.961
Vestel106.899.861
Tüpraş103.402.835
Bim Mağazalar102.888.179
Turkcell100.293.746
Pegasus99.414.737
İş Bankası (C)89.729.431
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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