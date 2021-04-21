Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiPetkim685.309.930Garanti Bankası522.778.216Ereğli Demir Çelik496.728.419Kardemir (D)341.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Petkim
|685.309.930
|Garanti Bankası
|522.778.216
|Ereğli Demir Çelik
|496.728.419
|Kardemir (D)
|341.853.111
|Türk Hava Yolları
|251.775.475
|Koza Altın
|233.995.457
|Yapı ve Kredi Bankası
|221.810.184
|Şişe Cam
|215.063.029
|Odaş Elektrik
|190.585.123
|Akbank
|169.277.393
|Sasa Polyester
|159.976.768
|Gübre Fabrikaları
|159.737.398
|Ford Otosan
|118.283.453
|Emlak Konut GMYO
|118.198.961
|Vestel
|106.899.861
|Tüpraş
|103.402.835
|Bim Mağazalar
|102.888.179
|Turkcell
|100.293.746
|Pegasus
|99.414.737
|İş Bankası (C)
|89.729.431
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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