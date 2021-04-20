Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası813.240.808Ereğli Demir Çelik648.597.758Petkim442.727.184Kardemir (D)391.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası813.240.808
Ereğli Demir Çelik648.597.758
Petkim442.727.184
Kardemir (D)391.550.205
Emlak Konut GMYO283.902.714
Şişe Cam253.487.948
Koza Altın239.553.070
Türk Hava Yolları227.924.028
Yapı ve Kredi Bankası227.013.251
Akbank200.617.718
Ford Otosan194.885.678
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası168.421.204
Vestel164.884.232
Sasa Polyester164.616.023
Turkcell146.638.111
Odaş Elektrik105.817.277
Tekfen Holding104.876.720
Torunlar GMYO103.649.510
Tüpraş101.572.543
Gübre Fabrikaları98.246.988
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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