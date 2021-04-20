Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası813.240.808Ereğli Demir Çelik648.597.758Petkim442.727.184Kardemir (D)391.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|813.240.808
|Ereğli Demir Çelik
|648.597.758
|Petkim
|442.727.184
|Kardemir (D)
|391.550.205
|Emlak Konut GMYO
|283.902.714
|Şişe Cam
|253.487.948
|Koza Altın
|239.553.070
|Türk Hava Yolları
|227.924.028
|Yapı ve Kredi Bankası
|227.013.251
|Akbank
|200.617.718
|Ford Otosan
|194.885.678
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|168.421.204
|Vestel
|164.884.232
|Sasa Polyester
|164.616.023
|Turkcell
|146.638.111
|Odaş Elektrik
|105.817.277
|Tekfen Holding
|104.876.720
|Torunlar GMYO
|103.649.510
|Tüpraş
|101.572.543
|Gübre Fabrikaları
|98.246.988
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500