Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası813.240.808Ereğli Demir Çelik648.597.758Petkim442.727.184Kardemir (D)391.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 813.240.808 Ereğli Demir Çelik 648.597.758 Petkim 442.727.184 Kardemir (D) 391.550.205 Emlak Konut GMYO 283.902.714 Şişe Cam 253.487.948 Koza Altın 239.553.070 Türk Hava Yolları 227.924.028 Yapı ve Kredi Bankası 227.013.251 Akbank 200.617.718 Ford Otosan 194.885.678 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 168.421.204 Vestel 164.884.232 Sasa Polyester 164.616.023 Turkcell 146.638.111 Odaş Elektrik 105.817.277 Tekfen Holding 104.876.720 Torunlar GMYO 103.649.510 Tüpraş 101.572.543 Gübre Fabrikaları 98.246.988 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara