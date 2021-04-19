Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEreğli Demir Çelik940.144.625Petkim646.264.720Garanti Bankası632.407.014Şişe Cam380.657.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Ereğli Demir Çelik940.144.625
Petkim646.264.720
Garanti Bankası632.407.014
Şişe Cam380.657.053
Kardemir (D)350.154.176
Koza Altın283.234.888
Emlak Konut GMYO248.535.520
Türk Hava Yolları220.700.430
Sasa Polyester174.050.988
Ege Gübre164.994.888
Akbank164.315.572
Karsan Otomotiv163.443.281
Odaş Elektrik160.653.229
Yapı ve Kredi Bankası146.388.811
Ford Otosan138.294.561
Torunlar GMYO126.989.991
Vestel115.621.419
Selçuk Ecza Deposu106.753.077
Koza Madencilik99.823.818
Tekfen Holding97.090.081
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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