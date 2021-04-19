Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEreğli Demir Çelik940.144.625Petkim646.264.720Garanti Bankası632.407.014Şişe Cam380.657.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Ereğli Demir Çelik
|940.144.625
|Petkim
|646.264.720
|Garanti Bankası
|632.407.014
|Şişe Cam
|380.657.053
|Kardemir (D)
|350.154.176
|Koza Altın
|283.234.888
|Emlak Konut GMYO
|248.535.520
|Türk Hava Yolları
|220.700.430
|Sasa Polyester
|174.050.988
|Ege Gübre
|164.994.888
|Akbank
|164.315.572
|Karsan Otomotiv
|163.443.281
|Odaş Elektrik
|160.653.229
|Yapı ve Kredi Bankası
|146.388.811
|Ford Otosan
|138.294.561
|Torunlar GMYO
|126.989.991
|Vestel
|115.621.419
|Selçuk Ecza Deposu
|106.753.077
|Koza Madencilik
|99.823.818
|Tekfen Holding
|97.090.081
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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