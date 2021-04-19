Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEreğli Demir Çelik940.144.625Petkim646.264.720Garanti Bankası632.407.014Şişe Cam380.657.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Ereğli Demir Çelik 940.144.625 Petkim 646.264.720 Garanti Bankası 632.407.014 Şişe Cam 380.657.053 Kardemir (D) 350.154.176 Koza Altın 283.234.888 Emlak Konut GMYO 248.535.520 Türk Hava Yolları 220.700.430 Sasa Polyester 174.050.988 Ege Gübre 164.994.888 Akbank 164.315.572 Karsan Otomotiv 163.443.281 Odaş Elektrik 160.653.229 Yapı ve Kredi Bankası 146.388.811 Ford Otosan 138.294.561 Torunlar GMYO 126.989.991 Vestel 115.621.419 Selçuk Ecza Deposu 106.753.077 Koza Madencilik 99.823.818 Tekfen Holding 97.090.081 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara