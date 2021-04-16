Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası665.787.051Ereğli Demir Çelik474.196.699Odaş Elektrik328.781.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 665.787.051 Ereğli Demir Çelik 474.196.699 Odaş Elektrik 328.781.354 Petkim 263.485.089 Ford Otosan 251.731.445 Şişe Cam 223.143.254 Koza Altın 209.456.646 Sasa Polyester 209.103.681 Türk Hava Yolları 184.437.289 Yapı ve Kredi Bankası 174.479.442 Doğan Holding 170.365.304 Akbank 165.554.426 Kardemir (D) 147.159.393 Tüpraş 134.073.943 Selçuk Ecza Deposu 113.482.852 Ege Gübre 109.531.185 Fenerbahçe Futbol 104.559.383 İş Bankası (C) 103.047.721 ASELSAN 89.293.788 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 82.500.322 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara