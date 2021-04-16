Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası665.787.051Ereğli Demir Çelik474.196.699Odaş Elektrik328.781.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası665.787.051
Ereğli Demir Çelik474.196.699
Odaş Elektrik328.781.354
Petkim263.485.089
Ford Otosan251.731.445
Şişe Cam223.143.254
Koza Altın209.456.646
Sasa Polyester209.103.681
Türk Hava Yolları184.437.289
Yapı ve Kredi Bankası174.479.442
Doğan Holding170.365.304
Akbank165.554.426
Kardemir (D)147.159.393
Tüpraş134.073.943
Selçuk Ecza Deposu113.482.852
Ege Gübre109.531.185
Fenerbahçe Futbol104.559.383
İş Bankası (C)103.047.721
ASELSAN89.293.788
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası82.500.322
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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