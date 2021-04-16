Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası665.787.051Ereğli Demir Çelik474.196.699Odaş Elektrik328.781.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|665.787.051
|Ereğli Demir Çelik
|474.196.699
|Odaş Elektrik
|328.781.354
|Petkim
|263.485.089
|Ford Otosan
|251.731.445
|Şişe Cam
|223.143.254
|Koza Altın
|209.456.646
|Sasa Polyester
|209.103.681
|Türk Hava Yolları
|184.437.289
|Yapı ve Kredi Bankası
|174.479.442
|Doğan Holding
|170.365.304
|Akbank
|165.554.426
|Kardemir (D)
|147.159.393
|Tüpraş
|134.073.943
|Selçuk Ecza Deposu
|113.482.852
|Ege Gübre
|109.531.185
|Fenerbahçe Futbol
|104.559.383
|İş Bankası (C)
|103.047.721
|ASELSAN
|89.293.788
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|82.500.322
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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